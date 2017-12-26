比爾賈曬男友視角　徐佳瑩卻在日本擁新歡

徐佳瑩（Lala）即將在明（27）日推出精釀3年的最新專輯《心裡學》，第2波主打歌〈灰色〉MV在今（26）日上線，導演由男友比爾賈操刀，大方展現「男友視角」，MV在日本長野縣取景，因為先前拍攝首波主打歌時，受困在山中好幾個小時，在抵達目的地時聽聞颱風也到了，所以讓拍攝團隊非常緊張，沒想到開拍過程超順利，太陽公公超給徐佳瑩面子，拍攝時都是好天氣。

日前在聽歌會時，徐佳瑩提到〈灰色〉就像是愛情、人生一樣，從一開始的純白，到後來染上了顏色，雖然到了後來不再是純潔的白，因為歷練而變成灰，但是這些都是一個過程，「那是歷經了傷痕、歷經了愛才能成為的灰色自己，最美的自己。」歌詞開頭用棉花糖、梔子花、雲朵，象徵愛情最初的意念，連MV都以黑白調呈現，副歌中的那一句「白色的你」，引出了許多情緒。