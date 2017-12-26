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娛樂

比爾賈曬男友視角　徐佳瑩卻在日本擁新歡

記者吳雨婕／綜合報導2017/12/26 17:00
▲徐佳瑩（右）在〈灰色〉MV中，與年下的日本青年有許多親密的對手戲。（圖／亞神音樂提供 , 2017.12.26）
▲徐佳瑩（右）在〈灰色〉MV中，與年下的日本青年有許多親密的對手戲。（圖／亞神音樂提供 , 2017.12.26）

徐佳瑩（Lala）即將在明（27）日推出精釀3年的最新專輯《心裡學》，第2波主打歌〈灰色〉MV在今（26）日上線，導演由男友比爾賈操刀，大方展現「男友視角」，MV在日本長野縣取景，因為先前拍攝首波主打歌時，受困在山中好幾個小時，在抵達目的地時聽聞颱風也到了，所以讓拍攝團隊非常緊張，沒想到開拍過程超順利，太陽公公超給徐佳瑩面子，拍攝時都是好天氣。

日前在聽歌會時，徐佳瑩提到〈灰色〉就像是愛情、人生一樣，從一開始的純白，到後來染上了顏色，雖然到了後來不再是純潔的白，因為歷練而變成灰，但是這些都是一個過程，「那是歷經了傷痕、歷經了愛才能成為的灰色自己，最美的自己。」歌詞開頭用棉花糖、梔子花、雲朵，象徵愛情最初的意念，連MV都以黑白調呈現，副歌中的那一句「白色的你」，引出了許多情緒。


▲徐佳瑩解釋歌名取為「灰色」的含義，愛情與人生一樣，都要歷經地獄，方得天堂。純白與闇黑共存，極致揉和後幻化為灰色。（圖／亞神音樂提供 , 2017.12.26）

拍攝〈灰色〉MV時，團隊挑戰快速換景，每個點都只待差不多1小時，只為在「颱風天」搶到好天氣，徐佳瑩一點都不喊累，反而是因為要由背後一把抱住對戲的日本青年，而頗感害羞，「因為才初認識，就要去抱人家hen害羞～」，但為了作品完美，她也催眠自己，把對方當成小弟弟擁抱，的確那男生也比她年紀小，順利抱緊處理。

關鍵字徐佳瑩灰色言不由衷心裡學
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