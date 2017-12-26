NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈加強校外聯巡　北港警啟動反毒防詐狗屎風波　役政署長和駕駛公開道歉HealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
鉅亨網

〈調薪成風潮〉摩斯漢堡全面調薪 平均逾4% 再招6

鉅亨網2017/12/26 16:39
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

東元集團旗下安心食品 (1259-TW)(摩斯漢堡) 今 (26) 日宣布，為響應政府政策，自 2018 年元旦開始，門市員工全面調薪至少 3%，平均調幅為 4.2%，同時，明年初預計招募 600 名儲備幹部，以因應明年展店至 300 間門市目標的需求。

據了解，另外兩大速食業者麥當勞、肯德基暫無相關計畫。

截至今年底摩斯漢堡在台共有 258 間門市，員工人數近 5400 人，安心表示，為激勵員工表現、照顧門市辛勤員工，摩斯漢堡明年元旦起全台門市全面調整薪資結構，平均調幅約 4.2%，超越軍公教調薪水準，兼職人員則由原本每小時 133 元調漲為 140 元，符合基本時薪。

另一方面，另為配合公司內部展店計畫，明年初開始要招募 600 名儲備幹部，一旦錄取，將提供內部完整培訓和考核，平均 1 年半到 2 年左右可晉升至店經理職務，績優員工更將獲得海外參訪機會。

此外，摩斯漢堡也與勞工局「銀髮人才資源中心」配合，將於 2 月初舉行人才招募活動，提供對服務業保持熱忱的高齡族工作機會。

摩斯漢堡也強化女性福利制度，今年 7 月起已對女性員工提供生育補助，產後回到工作崗位者每月補助 3000 元，為期 1 年。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字摩斯漢堡安心食品麥當勞肯德基速食業薪水headline
全球葡萄酒產量創50年新低...減產致供給緊縮 布蘭特原油...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan