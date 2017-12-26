全球葡萄酒產量創50年新低 這兩檔股票衝高

北京商報 25 日報導，今年全球葡萄酒產量創 50 年新低，進口葡萄酒漲聲一片。 中證資訊報導，根據國際葡萄與葡萄酒組織統計數據顯示，受到氣候欠佳影響，2017 年全球葡萄酒產量達 246.7 億升，整體重挫 8.2%，創近 50 年葡萄酒產量最低；有法人建議可觀注的標的為莫高股份 (600543-CN)、威龍股份 (603779-CN)，受消息面激勵，威隆股份今 (26) 日股價開高走高，漲幅 8.6%；莫高股份漲幅 5.71%，股價創 1 個月來新高。

其中，法國葡萄酒產量預計下滑 19% 至 36.7 億升，創自 1945 年來的最低值；義大利產量預計下滑 23% 至 39.3 億升；西班牙產量預計下滑 15% 至 33.5 億升；德國產量預計下滑 10% 至 8.1 億升。

而歐洲之外的產區情況相對較好，南非產量預計達 10.8 億升，與去年持平；阿根廷產量預計增長近 25% 達 11.8 億升；澳大利亞預計增長 6% 達 13.9 億升。

據了解，法國、義大利和西班牙三個主產國的葡萄酒產量占全球產量的 50%。此次葡萄酒產量大幅度減產，業內質疑稱，中國進口葡萄酒市場也將受到影響，掀起漲價熱潮。

證券時報網報導， 業內預計，中國進口葡萄酒市場將受到影響，或將掀起漲價熱潮。如果之後進口葡萄酒漲價幅度難被市場所接受的話，消費者可能會轉而選擇價格相對較低的中國國產葡萄酒。因此，如果進口葡萄酒大規模漲價，可能會為國產葡萄酒帶來更多市場騰挪空間。關注莫高股份 (600543-CN)、威龍股份 (603779-CN)。