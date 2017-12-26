NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈提振觀光　部落道路改善計畫完成加強校外聯巡　北港警啟動反毒防詐HealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
中央社

駕贓車遭攔查咬傷警 男嗆：我有愛滋

中央社2017/12/26 16:37
中央社 社會 / NOWnews
中央社 社會 / NOWnews

（中央社記者管瑞平苗栗縣26日電）34歲朱姓男子駕駛懸掛變造車牌贓車遭苗栗警方攔查，被帶回警局途中作勢咬舌自盡，員警伸手制止反遭咬傷，他竟嗆「我有愛滋、B肝，要死大家一起死」；員警急驗血鬆一口氣。

苗栗縣警局竹南分局偵查隊昨天在新竹縣湖口鄉查獲朱姓男子駕駛贓車形跡可疑，懸掛車牌也與車籍不符，車上還有大量他人存摺、提款卡，由於朱男僅稱「幫朋友領包裹」對於車輛及存摺、卡片來源交代不清，於是遭帶回警局調查釐清。

警方指出，朱男被帶上車後，情緒激動頻頻胡言亂語，聲稱呼吸困難、一會兒又揚言自殺「信不信我死給你們看」，接著便伸出舌頭作勢咬舌自盡；一旁偵查隊小隊長李淞凱見狀，緊急伸手掐住朱男雙頰制止，不料，男子突然甩頭猛力一咬，咬破李淞凱右手大拇指，當場流出鮮血。

朱男咬傷員警後，還嗆聲稱「我有愛滋、B型肝炎，要死大家一起死！」

警方調查，朱姓男子有多項毒品前科，帶回警局後立即通報衛生所人員到場抽血，結果尚未出爐；受傷小隊長李淞凱則自費新台幣2500元到檢驗所抽血檢驗，初步雖呈陰性反應稍微鬆一口氣，但愛滋病有空窗期，他坦言「真的會怕」。

竹南警分局今天表示，朱男事後又一改先前暴躁態度，喊著要「找媽媽」，朱母聞訊趕赴警局，頻頻向警方道歉，拜託員警不要告兒子；全案訊後仍依傷害、竊盜、妨害公務等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。1061226

賣網遊虛寶及點數未報稅 ...越南指控15名犯嫌發動機場...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan