旅行再也不用怕踩雷　就用TripAdvisor全搞定

想要避免這樣掃興的窘境，你除了可以上網做功課、詢問親朋好友外，世界聞名的旅遊網站TripAdvisor，收錄了來自全球上億名旅客的親身經歷提供參考，並撰寫個人評論，還有豐富的旅遊選擇與規畫功能，提供要旅行的你，最真實的體驗評價，讓每個人都可以盡情享受每趟旅程。

出門旅遊想要找CP值超高飯店、超人氣餐廳、還有當地人才知道的祕境景點，不少人都會上網搜尋資料做功課，但有時候還是會不小心踩到地雷。好不容易安排了假日出遊，卻又掃了興致，讓整趟旅行留下不愉快的回憶多可惜。所謂凡走過必留下痕跡，若是有達人帶路，推薦你實實在在、好吃好玩的行程，但是全都免費，你會不會心動呢？



▲以大阪為例，只要設定好旅程日期，就可以快速找到合適的飯店、機票、飯店與觀光景點，並且還能利用多樣的篩選、排序功能，規畫完美的旅程。（圖／TripAdvisor網站）

目前TripAdvisor已累積超過5億7000萬則評論和意見，包含住宿、航空公司、餐廳和景點等，會依據旅客的評論數、評分、評論時間給予分數、排名。打個比方，若想去大阪旅遊，除了可以搜尋特定景點之外，網站還會依照人氣自動顯示建議的旅遊景點，像是黑門市場、大阪環球影城、心齋橋商圈、毛馬櫻之宮公園等都是超人氣的觀光景點。

如果要尋找餐廳，也會根據不同的料理、價位等，提供旅客詳細的建議指南，旅客也能根據餐廳下方的其他旅客意見，去尋找適合自己的理想餐廳。網站上還有線上訂位系統，在尋找到喜歡餐廳的同時，就可以直接訂位。



▲不僅可以依照菜系挑選外，價位、人氣及評論排名，都可以讓你在當地大啖美食，不用怕踩到地雷。（圖／TripAdvisor網站）

至於飯店的部分，網站可針對包括旅客評級、酒店價格、預訂熱門程度、品牌親和度和位置等而對酒店進行排序，旅客排名的排序方式還可幫助旅客根據網站上點評的品質、數量和新舊程度選擇最高評級的酒店。同時TripAdvisor還會搜尋超過200個預訂網站進行比價，提供旅客最優惠的選擇。



▲超過200個訂房網站比價功能，輕鬆選擇最合適的飯店外，TripAdvisor還提供曾經評論過的FB好友提示，就是讓你輕鬆的挑選。（圖／TripAdvisor網站）

TripAdvisor除了網站之外，針對行動裝置也推出iOS和Android應用程式（APP），讓規畫行程變得更簡單。新功能中的「我的旅程」，還可以保存和建立旅程，並與家人和朋友一同分享。還可以利用離線功能，在出發旅行前下載評論、圖片和城市地圖，隨時都可以使用這些資訊，讓每一趟旅程，都有最完美的回憶。

喜愛旅遊的正妹部落客kiki就說，TripAdvisor的功能齊全，是她每次出國必備的好夥伴，過往朋友都愛問到海外要怎麼吃、怎麼玩，自從推薦朋友使用TripAdvisor後，朋友都變成旅遊達人了。

此外，喜愛旅行的網友們有福了，本次TripAdvisor特別與《NOWnews今日新聞》合辦「體驗網站服務送6000元旅遊基金活動」，詳情請上「活動網站」查詢，留下你的規畫畫面，就有機會獲得高額獎金。