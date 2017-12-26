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減產致供給緊縮 布蘭特原油逼近2015年6月高點

鉅亨網2017/12/26 16:44
鉅亨網 / NOWnews
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石油輸出國組織 (OPEC) 與俄羅斯的減產措施，導致市場需求增加、油價上漲，週二 (26 日) 布蘭特原油期貨價格，在 2015 年 6 月高點附近徘徊。

美國西德州原油期貨價格為每桶 58.50 美元，較前一個交易日上漲 3 美分。

布蘭特原油期貨價格為每桶 65.25 美元，較前一個交易日收盤價持平；值得注意的是，布蘭特原油先前曾於 12 月 12 日觸及 65.83 美元，創 2015 年 6 月以來最高。

自 2017 年中旬以來，布蘭特原油已大漲 47%，主因在於，OPEC 與俄羅斯為支撐油價、收緊市場，一直在實施減產。

而這項由 OPEC 及俄羅斯為首的非 OPEC 產油國達成的減產協議，將一路延長至 2018 年底。

另一方面，伊拉克石油部長 Jabar al-Luaibi 週一 (25 日) 表示，2018 年首季，市場供需會達到平衡，油價可望再漲。

在市場需求持續增加的情況下，許多分析師認為，原油產量可望在 2019 年的某個時間點，達到單日上億桶規模。

至於目前的漲勢，主要是受北海輸油管關閉影響所致，據營運商 Ineos 預估，北海輸油管將於 2018 年 1 月恢復運作。

美國正藉由大量生產頁岩油，試圖增加供給，自 2016 年中旬以來，美國頁岩油產量已增加逾 16%，接近 1,000 萬桶；而多數分析師研判，在未來數週內，美國頁岩油產量就會突破 1,000 萬桶。

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