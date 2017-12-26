就職8周年　黃健庭：感恩、傳承讓下一代更幸福

台東縣長黃健庭上任已有8周年，日前特別回到復興國小、新生國中兩所母校，與學弟妹共度這意義不凡的感恩日子。黃健庭上午先回到復興國小母校，重溫兒時回億，並和130位師生一同進行「百業體驗大挑戰」，體驗餐飲服務、文創產業、有機農場等新興產業，更有闖關衝浪、熱氣球體驗，見證各行各業的蓬勃發展。

下午來到新生國中，先在體育館與體育班同學一起進行體能訓練及趣味投籃友誼賽，緊接著是就職8周年感恩茶會，首先由8年級學生們的模擬議會，仿效議會開議、遵循議事規則，嘗試討論垃圾處理方案、學校營養午餐經營等議題，黃健庭親自與學生Q&A問答，議長饒慶鈴也共同參與。

黃健庭表示，初上任時，台東啟動改造提昇工程，本著各界支持、縣府團隊認真打拚，繳出可以被檢驗的成績單，讓台東成為宜居、友善的城市。8年來縣府團隊的努力，讓台東縣府獲獎無數，積極打造智慧城市及國際幸福城市，也成為其他縣市觀摩的對象。

台東的改變，當地人最為清楚，黃健庭表示，8年來的進步與改變，從各方面來看待，台東的觀光人數增加、民眾平均壽命增加1.6歲、縣民的存款及商家營業額的成長等， 都是讓台東成長的關鍵。

黃健庭特別感謝台東鄉親及議會的支持，在縣府團隊的努力打拼下，任期最後一年還在衝刺，不會有任何鬆懈，期盼台東在不同的起跑點上，能夠有更穩固的基礎、更宏觀的視野、更寬大的格局、更充足的信心、更堅強的團隊、更幹練的執行力、追求台東更遠大的未來、更美好的明天。



▲黃健庭和復興國小母校130位師生一同進行「百業體驗大挑戰」。（圖／台東縣政府提供）



▲黃健庭與體育班同學一起進行體能訓練及趣味投籃友誼賽。（圖／台東縣政府提供）