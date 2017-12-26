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就職8周年　黃健庭：感恩、傳承讓下一代更幸福

記者鄭志宏 ／花蓮報導2017/12/26 17:01
▲台東縣長黃健庭就職8周年，回到國小及國中母校與學弟妹共同參與活動，秉持初衷，放眼未來。（圖／台東縣政府提供）
▲台東縣長黃健庭就職8周年，回到國小及國中母校與學弟妹共同參與活動，秉持初衷，放眼未來。（圖／台東縣政府提供）

東縣長黃健庭上任已有8周年，日前特別回到復興國小、新生國中兩所母校，與學弟妹共度這意義不凡的感恩日子。黃健庭上午先回到復興國小母校，重溫兒時回億，並和130位師生一同進行「百業體驗大挑戰」，體驗餐飲服務、文創業、有機農場等新興產業，更有闖關衝浪、熱氣球體驗見證各行各業的蓬勃發展。

下午來到新生國中，先在體育館與體育班同學一起進行體能訓練及趣味投籃友誼賽，緊接著是就職8周年感恩茶會，首先8年級學生們的模擬議會，仿效議會開議、遵循議事規則，嘗試討論垃圾處理方案、學校營養午餐經營等議題，黃健庭親自與學生Q&A問答，議長饒慶鈴也共同參與

黃健庭表示初上任時，台動改造提昇工程，本著各界支持、縣府團隊認真打拚，繳出可以被檢驗的成績單，讓台成為宜居、友善的城市。8年來縣府團隊的努力，讓台東縣府獲獎無數，積極打造智慧城市及國際幸福城市，也成為其他縣市觀摩的對象。

台東的改變，當地人最為清楚，黃健庭表示，8年來的進步變，從各方面來看待，台東的觀光人數增加、民眾平均壽命增加1.6、縣民的存款及商家營業額的成長等， 都是讓台東成長的關鍵。

黃健庭特別感謝台東議會的支持，縣府團隊的努力打拼，任期最後一年還在衝刺，不會有任何鬆懈，期盼台東在不同的起跑點上，能有更穩固的基礎、更宏觀的視野、更寬大的格局、更充足的信心、更堅強的團隊、更幹練的執行力、追求台東更遠大的未來、更美好的明天。


▲黃健庭和復興國小母校130位師生一同進行「百業體驗大挑戰」。（圖／台東縣政府提供）


▲黃健庭與體育班同學一起進行體能訓練及趣味投籃友誼賽。（圖／台東縣政府提供）

關鍵字黃健庭新生國中復興國小
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