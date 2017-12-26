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中央社

越南指控15名犯嫌發動機場炸彈攻擊

中央社2017/12/26 16:38
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社河內26日電）越南政府指控15名犯嫌於今年4月在胡志明市新山一國際機場（Tan Son Nhat）發動炸彈攻擊，當地法院今天開庭審理，預計審期4天，29日宣判。

越南快訊新聞網站報導，胡志明市法院今天開庭，針對24歲名為鄧黃善（Dang Hoang Thien）與其他14人，涉及新山一國際機場爆炸攻擊事件等行為進行審理，指控他們違反越南刑事法第84條「反人民政府恐怖攻擊罪」，將面臨12年以上有期徒刑，最高死刑。

另外，鄧黃善的女友因知道男友等人涉案，但未報警，被以「不投訴犯罪行為罪」追究責任。

根據起訴書，名叫陶明君（Dao Minh Quan）的男子屬於一個「海外流亡反動組織」，他與名叫范Lisa（Pham Lisa）的人透過社群網站，與越南國內外人士勾結，成立「行動小組」，在越南境內從事恐怖攻擊。

起訴書指出，今年4月中旬，范Lisa透過鄧黃善女友的銀行帳號將錢轉帳給鄧黃善。在范Lisa的指導下，鄧黃善與其餘人士購買原料，製作2顆汽油彈，隨後於4月22日在新山一機場引爆，但僅其中一顆爆炸。

另外，鄧黃善與其他6人，還被指控於今年4月初放火燃燒邊和市（Bien Hoa）交警的一個違規車輛移置保管場所，造成嚴重損失。

另一方面，這些人士還企圖發動若干其他恐怖攻擊事件，但警方都及時查獲與阻止。

報導說，陶明君與范Lisa被指控是此案主嫌，但2人均在海外，今後若逮捕，會將他們歸案。1061226

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