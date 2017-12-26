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獨立樂團大集合　林右昌：唱基隆的歌跨年迎接第一秒

記者陳志仁／基隆報導2017/12/26 17:10
▲基隆市政府今（26）日舉辦跨年晚會活動的記者會，基隆市長林右昌歡迎大家一起到基隆港迎接2018年的第一秒。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆市政府今（26）日舉辦跨年晚會活動的記者會，基隆市長林右昌歡迎大家一起到基隆港迎接2018年的第一秒。（圖／基隆市政府提供）

基隆市政府今（26）日舉辦「世界的基隆─搖滾HI跨年 Keelung Rocker」跨年晚會活動的記者會，TRASH樂團則表演特別為基隆創作的「讓我變成光」；基隆市長林右昌表示，基隆的跨年有鳴笛、噴水船及最具特色的獨立樂團表演，歡迎大家一起到基隆港迎接2018年的第一秒。

林右昌指出，基隆市的跨年晚會是全台灣最特別、最不一樣，市府從3年前開始，打造基隆成為唯一以獨立樂團擔綱跨年晚會的園地，也讓基隆的跨年晚會，成為很多獨立樂團迷朝聖的地方；此外，跨年的鳴笛、噴水船與跨年的煙火施放等，搭配基隆港的超級無敵海景，以及獨立樂團的表演，歡迎大家屆時到基隆來玩。

基隆市文化局說，基隆市政府自2015起號召獨立樂團參與基隆跨年晚會的演出，不僅形塑基隆年輕、活力及勇於創新的城市性格，並成功打造基隆成為全台唯一以獨立樂團陪伴民眾跨年的城市特色；基隆市2017跨年晚會的活動，12月31日下午6點30分在基隆港東三、東四碼頭熱力的開唱。

今年以基隆普拉斯為主題，邀請鏽鉚釘、搖滾大嬸樂團、嬉班子樂團、張三李四、神棍樂團、TRASH，及董事長樂團等各方優質獨立的樂團接力演出；另獨立樂團圈TRASH樂團為基隆創作一首悅耳並振奮人心的基隆之歌─「讓我變成光」，將於跨年晚會的倒數前，在台上與現場觀眾共同高唱屬於基隆自己的歌。

關鍵字基隆市政府跨年晚會trash樂團林右昌獨立樂團基隆普拉斯讓我變成光
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