獨立樂團大集合　林右昌：唱基隆的歌跨年迎接第一秒

基隆市政府今（26）日舉辦「世界的基隆─搖滾HI跨年 Keelung Rocker」跨年晚會活動的記者會，TRASH樂團則表演特別為基隆創作的「讓我變成光」；基隆市長林右昌表示，基隆的跨年有鳴笛、噴水船及最具特色的獨立樂團表演，歡迎大家一起到基隆港迎接2018年的第一秒。

林右昌指出，基隆市的跨年晚會是全台灣最特別、最不一樣，市府從3年前開始，打造基隆成為唯一以獨立樂團擔綱跨年晚會的園地，也讓基隆的跨年晚會，成為很多獨立樂團迷朝聖的地方；此外，跨年的鳴笛、噴水船與跨年的煙火施放等，搭配基隆港的超級無敵海景，以及獨立樂團的表演，歡迎大家屆時到基隆來玩。