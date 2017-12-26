鴻海超級電腦號稱台灣最快大腦　加速應用於醫療與影視

物聯網、8K+5G的時代來臨更需要高速運算能力與技術，鴻海集團今（26）日宣布在台灣首座民間商轉的超級電腦系統(High Performance Computing, 簡稱HPC)正式亮相，號稱運算速度為現有的3倍。鴻海集團副總裁呂芳銘表示，集團自行研發的HPC，主要優勢將應用於精準健康醫療與娛樂影視製作兩大類，主要是HPC可大量快速判讀8K高解析度的影像數據，並強調未來會走出台灣，商機在那，HPC就到那裡去，提供客戶需求。

鴻海指出，這座HPC位於高雄軟體園區，運算速度為台灣目前現有上線服役HPC的3倍，模組化設計概念可以依不同計算量需求快速擴充，最高可達6PFLOPS。未來透過集團與合作夥伴的資源整合，搭配亞太電信的環島光纖網路串聯，可精準判讀醫學、運動數據分析、藝術動畫運算等八大生活應用，傳送到全台各地，並由亞太電信以及睿驊電算共同為客戶提供應用服務。

鴻海集團副總裁、亞太電信董事長呂芳銘表示，這套與策略夥伴共同研發的HPC，整合了核心處理器（CPU）以及圖形加速處理器（GPU），透過綠色模組能串聯出相當於540萬台iPhone X的運算效能，每瓦提供4.13GFLOPS運算能力，遠優於全世界前50座超級電腦的平均值。

呂芳銘指出，這套HPC的優勢，主要應用於精準健康醫療、娛樂影視製作並與科研單位合作。在醫學圖像上，包括X光、CT、MRI的剖析與辨識，可減輕醫事人員影像判讀90%的工作量，同時提高判讀的精準度、發現病癥。在手術規畫及放射治療模擬所花費的時間，將由一天縮短為6分鐘，替與時間賽跑的病患爭取時效，也提高手術成功率，避免不必要的放射治療。

若以HPC進行全基因定序為例，250倍的超高效能讓分析時間從3天縮短至30分鐘，藉由高速運算淬煉海量醫學訊息，也能在預防醫學上有所助益。另外，HPC也能加速電影後製及動畫渲染的處理時間，縮短電影上映時程，過去可能10秒鐘的動畫需要4小時時間處理，但現在僅需10分鐘。

而此次亞洲冬季聯盟比賽過程，鴻海與亞太電信派出8K攝影團隊，就針對重點選手拍攝訓練以及比賽情況，後續透過8K影像數據的累積、HPC數據分析，可協助教練團檢視投手的投球姿勢，判斷出有用的訓練資訊，甚至可作為敵隊情蒐素材。未來在8K+5G的生態體系中，HPC將滲透到工作、教育、娛樂、家庭社交、健康、安全、財產交易、環保交通等八大生活領域。