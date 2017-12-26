天安門鎮壓死亡人數 中國外交部避答

中國外交部下午舉行例行記者會。被問到中國是否有天安門事件死亡人數官方數據，華春瑩說：「關於上世紀80年代末的那場政治風波和相關問題，中國政府早有了定論。」

英國國家檔案館近期解密1989年六四天安門事件數千頁外交檔案。其中，鎮壓隔天發回的電報估計，死亡人數比當時公認的數百至1000多人，高了近9倍。

（中央社記者尹俊傑北京26日電）英國最新解密的外交檔案指出，六四天安門事件逾1萬人遭鎮壓喪命。中國外交部發言人華春瑩今天避答當時多少人死亡，並呼籲各國不要「抱著惡意或意識型態偏見」看待中國。

她表示，多年來，中國經濟社會各方面不斷長足向前發展，各項成就受到世界矚目。中國人民正在走最符合中國人民利益的路，「這一點，世界各國只要不抱著任何的惡意或者意識型態的偏見，對此應該是看得非常清楚的。」

華春瑩說：「我希望他們也會真心祝願中國人民現在正在走的、選擇的符合中國國情的道路。」

另一方面，中國大陸維權人士吳淦被控顛覆國家政權、維權律師謝陽被控煽動顛覆國家政權兩案，今天分別在天津和長沙一審宣判。吳淦被判有期徒刑8年；謝陽罪名成立，但因認罪、悔罪，免於刑事處罰。

路透社報導，國際特赦組織（AmnestyInternational）研究員潘嘉偉指出，中方選在耶誕節後國際社會因放假分心的時機宣判，「充滿令人懷疑的政治算計」。

對此，華春瑩聲稱，國際特赦組織一貫「戴著有色眼鏡，以狹隘和偏執的視角來看待中國」。她並反問提問的記者：「它的這些所謂的指責，你也能信嗎？」

華春瑩說：「中國是法治國家。我們正在推進全面依法治國，不管什麼人違反了法律，都會受到法律的查處，中國有關部門也會依法行事。」1061226