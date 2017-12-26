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中央社

太空人也過耶誕 任務是拆禮物

中央社2017/12/26 16:56
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社紐約26日綜合外電報導）美國國家航空暨太空總署（NASA）發言人指出，目前人在國際太空站的3名美籍太空人耶誕節時休假，不須做研究或實驗，只要負責與家人熱線聊天和拆禮物。

福斯新聞網（Fox News）與媒體網站BGR報導，耶誕老人若要為NASA太空人送禮物，得在真空中以每小時1萬7500英里（約2萬8100公里）的高速驅策馴鹿，才能抵達距離地球250英里（約402公里）遠的國際太空站。

幸好一艘天鵝號（Cygnus）太空貨船上月才抵達太空站，載著來自太空人家人的耶誕禮物。

NASA太空人阿卡巴（Joe Acaba）、范德海（MarkVande Hei）和丁格爾（Scott Tingle）與第54探險任務其餘成員放鬆度過佳節，包括俄籍的希卡普羅夫（Anton Shkaplerov）、米塞金（Alexander Misurkin）兩人，及日籍太空人金井宣茂。

范德海甚至在推特上傳一張照片，相片中他面帶笑容、頭戴耶誕老人帽，漂浮在一些裝滿滿的襪子之下。

啟程前往國際太空站前，希卡普羅夫在16日的發射前記者會表示：「我們有來自親友的包裹和禮物。」

NASA發言人胡歐（Dan Huot）向天文新聞網站Space.com表示，太空人們耶誕節時休假，不須做科學實驗或測試，當天任務包括與家人交談和享用特別餐點。（譯者：中央社陳乃瑜）1061226

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