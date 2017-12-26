鴻海超級電腦 成醫療運動分析利器

鴻海集團副總裁、亞太電信董事長呂芳銘分享，鴻海旗下睿驊電算已和客戶建構出醫學圖像深度學習的框架，包括X光、CT、MRI等醫學圖像，可透過設計在終端進行乳癌、肺癌等醫療圖像辨識，減輕醫事人員影像判讀90%的工作量；同時提高判讀的精準度、發現病徵。

鴻海今天在台灣第一座民間商業運轉的超級電腦系統正式亮相，串連出相當於540萬台iPhone X的運算效能，可用於醫院醫療、視頻媒體、工業製造、環境工程等領域。

（中央社記者江明晏台北26日電）鴻海推出超級電腦系統(HPC)，在棒球運動數據分析也有成果，透過8K影像數據累積，協助教練團檢視投手姿勢，未來甚至可做為敵隊情蒐素材，扮演奪牌利器。

至於在手術規劃及放射治療模擬所花費的時間，將由一天縮短為6分鐘，爭取時效，也提高手術成功率，避免不必要的放射治療。

醫療領域上，使用者的生理數據或生理樣本，也能快速與醫學大數據資料庫進行如DNA序列、影像和生化檢測數據等訊息比對，可達成治療效果最佳化及副作用最小化的目的。呂芳銘指出，以比對全基因定序為例，鴻海HPC的250倍超高效，可讓分析時間從3天縮短至30分鐘。

運動領域上，這次亞洲冬季聯盟比賽過程，鴻海與亞太電信派出8K攝影團隊針對重點選手拍攝訓練及比賽情況。

鴻海指出，後續透過8K影像數據的累積，HPC數據分析，可協助教練團檢視投手的投球姿勢，判斷出有用的訓練資訊。未來甚至可做為敵隊情蒐素材，盼成為中華隊在國際比賽中，扮演奪得獎牌的最佳第10人角色。其他各類運動，也能透過8K影像記錄判讀，以科學化的方式提高選手訓練質量，讓台灣運動選手在國際舞台發光。

另外，HPC也能加速電影後製及動畫渲染的處理時間，縮短電影上映時程。展望未來，呂芳銘表示，台灣市場小，鴻海將視各地需求進行合作，放眼全球市場。1061226