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台中文化實驗室展　傳統與文創激盪出吸睛成果

記者金武鳳／台中報導2017/12/26 17:17
▲由老畫家候夀峰創作的嘉慶君遊台灣舞台布景，透過景深技巧，化平面變立體效果。（圖／記者金武鳳攝 , 2017.12.26）
▲由老畫家候夀峰創作的嘉慶君遊台灣舞台布景，透過景深技巧，化平面變立體效果。（圖／記者金武鳳攝 , 2017.12.26）

文化部文化資產局今（26）日在台中市文創園區舉辦「第一屆文化實驗室」成果展，展出1916文創工坊進駐業者，與5大傳統工藝師學習交流成果，包括漆工藝、彩繪及玻璃、陶藝等，全是透過匠師技藝傳承，與文創業師學習研創而激盪出的作品，件件風格別具，是傳承與創新的完美結晶。

「第一屆文化實驗室」課程，是由文化部文資局主辦，台中文創園區執行，邀請戲台布景彩繪師侯壽峰等多位傳統工藝師擔任指導老師，提供台中文創園區1916文創工坊進駐業者與工藝師交流研習平台，同時開設工藝體驗課程，讓民眾報名參加，增進對傳統文化的認識。


▲正在文創園區展出的嘉慶君遊台灣彩繪布景，運用景深原理，讓很多觀眾錯覺的要和嘉慶群併坐拍照。（圖／金武鳳攝 , 2017.12.26）

文化部文資局長施國隆致詞指出，文資保存與文創產業要有文化傳承的意義，更要有文創實驗室的概念，這都是文化部長鄭麗君上任後全力推動，未來文創元素裡，不只要有文化資產，也要化成具體成品，才能顯露生活脈絡，要拚文化，且要以文化為根源的文創工坊。

今天起至明年2月26日的文化實驗室成果展，除了邀請工藝家以傳統工藝素材的金木水火土五行概念，分別展出陳遠芳的造劍，廖勝文的夾紵漆器，候壽峰的戲台布景彩繪，黃安福的玻璃藝品及陳幸龍的陶藝品外，還有進駐業者的文創作品，琳瑯滿目。開幕當天，82歲老畫家侯壽峰現場揮毫，寫下「文化傳承顯創意」，還展出「嘉慶君遊台灣」的立體彩繪布景，吸引觀眾目光。


▲文化實驗室展成果，焦點是老藝師作品，圖為黃安福的玻璃藝品蘭花，花姿娉婷。（圖／金武鳳攝 , 2017.12.26）

「嘉慶君遊台灣」的布景設計，受限文創園區展場規模，只能展出嘉慶君「早朝」布景，雖然無法發揮機關變景功能，但可彰顯舞台布景從平面畫變成立體景深的特色，尤其以油畫人像手法，畫出嘉慶皇帝身穿龍袍端坐九龍椅的威武氣派，乍看很像坐在椅子，不少參觀民眾搶著要和他併坐拍照，近看才發現是平面畫，無不驚嘆功力深厚，將舞台布景昇華成藝術作品。

 

關鍵字台中市文化實驗室文創園區候夀峰
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