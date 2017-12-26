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日本央行QE多年後.. 日本散戶也開始跟進買股

鉅亨網2017/12/26 17:04
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觀察者網 25 日援引日經中文網報導，日本經濟泡沫破裂已經過去 27 年了，隨著日經指數突破 26 年以來高點，曾多次受到股災重創的日本股市中本土個人投資者，持續凈賣出日本股票的局面有所改善。 這是因為，年輕一代已經成為市場投資的主體，他們與老一代不同，不認為「投資 = 投機」。

根據 11 月的最新數據，日本個人投資者的股票買入額創出約 4 年來的最高水平。日本還有小額投資免稅制度（NISA），數據顯示，日本人利用該制度的定投也突破了 4000 億日元。

日本經濟新聞指出，年輕人之所以敢買股票，或許是還沒嘗到過股價暴跌的滋味， 日本交易所集團首席執行官清田瞭指出，因股價暴跌而損失財產的傷痕痊愈，需要 1 代人的時間，而這個時間約為 25 年。

據報導，日本企業的業績對世界經濟敏感，對美國和中國的經濟情況依賴度很大，一旦這兩大市場出現風吹草動，日本股票會最先遭到拋售；畢竟，曾在 1996 年、2000 年和 2015 年 3 次嘗試站穩 2 萬點大關的日經平均指數沒有一次能如願所償。

在日本股票市場，日經平均指數突破了 26 年以來的高點。在日本經濟泡沫破裂後，海外投資者雖然凈買入日本股票，但日本個人投資者則幾乎一直在凈賣出。長期的通貨緊縮讓日本人形成了「股票＝投機」的這種意識，個人投資者的持股比率降至創歷史最低的 17.1％。 但是，隨著時光流逝，投資者的代際更替也在推進。 日本年輕一代已開始改變不買股票的日本人的投資行為。

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