捷運兒少票補助不同調 立委籲修法

交通部路政司簡任技正胡迪琦說，實務執行上，捷運具有因地制宜特性，營運管理都由直轄市政府整體評估後進行，建議各直轄市政府規劃所轄大眾捷運系統，給予兒童優惠措施的適用範圍及年齡時，除考量自身財政狀況外，也請考量其他縣市社福經費負擔能力。

張宏陸說，北市民國107年開始補助台北市6歲至12歲兒少乘坐捷運6折優惠，但同一生活圈且坐同條捷運的新北市小朋友卻無補助，其他六都也可能面臨相同問題。

（中央社記者蘇龍麒台北26日電）民主進步黨立委張宏陸今天表示，全台捷運對於12歲以下的兒少有著不同的補助，呼籲相關單位正視這個問題，他未來也不排除提出修法。

新北市政府交通局提出書面意見指出，由於事涉全國捷運一致性，建議應由中央政府統一訂定兒童票優惠標準。

高雄市政府交通局書面意見指出，由於旅客有移動自由，捷運系統旅客來自全國各地，如果由各縣市自行訂定兒童優惠折扣比例，因各縣市政府財政狀況及市政狀況不同，恐造成所定標準不一，也將造成日後營運機構申請補助的困難，因此希望中央能給予一定比例的補助，避免各縣市政府相互競爭。

張宏陸說，中央與地方是在互踢皮球，目前沒有給予兒童票價優惠，其實有違法之虞。他說，依照兒童及少年福利與權益保障法規定，國內大眾交通運輸、文教設施、風景區與康樂場所等公營、公辦民營及民營事業，應以年齡為標準，提供兒童優惠措施，並應提供未滿一定年齡之兒童免費優惠。

他說，要解決這個問題，未來需要修法把法令明訂更清楚後，再要求中央與地方協商如何落實政策，以及相關經費負擔問題。

至於要修什麼法律？張宏陸說，兒童及少年福利與權益保障法或大眾運輸法都可以，看修哪個快、影響小。他說，會先與交通部等相關單位溝通，如果政府部門不提修法，他就自己提出修法。1061226