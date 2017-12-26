柯P力爭果然有用　金管會准發數位悠遊卡　電子票證首例

金管會 26 日核准悠遊卡公司發行可網路交易的實體記名數位悠遊卡，這也是「電子票證」可在網際網路交易的首例。

今（2017）年9月台北市長柯文哲及悠遊卡公司董事長林向愷先後向金管會公開喊話，爭取發行數位悠遊卡，後來林向愷還親自帶隊赴金管會洽談。金管會 26 日也同意悠遊卡公司在符合電子票證法規下，發行新的實體記名數位悠遊卡，並以網路交易使用為主。

金管會表示，現行一般悠遊卡在商店如便利商店、百貨公司美食街，還有大眾運輸事業如捷運、公車、台鐵等均採「離線方式」交易支付，但數位悠遊卡則將採連線方式進行交易，因此，初期主要應用於目前一般悠遊卡無法使用的網際網路商店範圍，未來如相關實體通路逐步完成端末設備及系統更新，可逐漸在所有商店及搭乘大眾運輸工具使用。