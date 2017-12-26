〈鴻海超級電腦來了〉高軟秘密基地首度曝光 搶攻八大

鴻海 (2317-TW) 集團累積 10 多年的雲網研發實力，今 (26) 日宣布台灣第一座民間商業運轉的超級電腦系統，正式亮相，地點位在高雄軟體園區，運算速度為台灣目前現有上線服役 HPC 的 3 倍，將搭配亞太電信 (3682-TW) 的環島光纖網路串聯，搶攻精準醫學判讀、運動數據分析、藝術動畫運算等八大生活應用。

鴻海副總裁呂芳銘表示，超級電腦系統 (High Performance Computing，HPC) 目前由集團旗下睿驊電算和客戶建構出醫學圖像深度學習的框架，包括 X 光、CT、MRI 等醫學圖像可透過設計，在終端設備進行乳癌，肺癌等醫療圖像辨識，減輕醫事人員影像判讀 90% 的工作量，同時提高判讀的精準度、發現病癥