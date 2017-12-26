牠帶來童年歡樂 兔寶寶之父逝世 享年99歲

吉文斯於 1937 年入行，最初在迪士尼擔任《唐老鴨》等短篇的動畫校對員，之後參與製作《白雪公主》，1940 年他轉投華納兄弟，並以賓尼兔角色的設計聞名。

香港《文匯報》綜合外電消息，吉文斯在超過 60 年的職業生涯裡，曾先後替迪士尼 (DIS-US)、華納兄弟和已倒閉的漢納巴伯拉等電影公司畫過動畫，他參與製作的卡通作品包括《Tom and Jerry》(湯姆貓與傑利鼠)、《Daffy Duck》(達菲鴨)、《鼠來寶》原版動畫和《大力水手》。

賓尼兔是華納兄弟《Looney Tunes》系列卡通人物的領銜角色，當時公司嫌之前版本的賓尼兔「太過可愛」，不符合要求，於是由吉文斯重新設計賓尼兔，亦是現時為人熟悉的版本。

吉文斯職業生涯中與《賓尼兔》系列導演瓊斯多次合作，最後參與製作的作品是 2001 年由瓊斯執導的網上動畫《Thomas Timber Wolf》。瓊斯 2002 年過身後，吉文斯亦隨之退休，但仍繼續指導後輩和演講分享經驗。

吉文斯的女兒 12 月在她的臉書頁面證實其父親的死訊。她說，她小時候覺得父親很像「大力水手」，總是精力充沛，而且很快能恢復體力，他甚至還抽煙斗。

吉文斯逝世消息傳出後，很多人在社交網站向他致敬，一名 twitter 用戶寫道：「我整個童年喜愛的卡通角色當中，許多是由吉文斯創作。所謂童年就是我全部的人生。我們會懷念你。」