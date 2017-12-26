陸研究所數學考題疑洩 官方要查補教師

（中央社台北26日電）中國大陸今年研究生入學考試疑似遭洩題。名為「李林」的教師在考前猜題影片中舉的例題與實際考試十分相似。李林本人說，沒有洩題，相似題已講授多年。中國教育部正對此展開進一步調查。
新京報報導，中國大陸日前才剛結束的2018年全國碩士研究生統一招生考試數學科目，疑似考前被「神猜題」，中國網友上傳一名名為「李林」的教師在考前的猜題影片，事後證明與實際考試試題十分相似。
有學生稱，他看了猜題影片，覺得有80%、90%相似，李林也暗示學生「這個題目差不多就是真題」。
網傳猜題視頻「2018李林押題班」共4段，總時長大約2、3小時，課堂背景帶有「中試考研」機構的字樣。該機構實體為南京研道教育科技有限公司，註冊資本200萬元人民幣。公司法定代表人參股的另兩家教育科技類公司此前曾被吊銷。
對此，李林本人表示，沒有任何洩題，相似題已講授多年，有影片為證。
不過，相關討論在微博有上千次轉發。中國青年報引述中國教育部考試中心工作人員表示，已經瞭解到資訊，接到舉報第一時間整理了相關影片的原件、截圖和文件影像檔，教育部相關業務部門正在緊鑼密鼓地進一步檢查。如果是事實的話，警方將介入。
李林屬於研究所考試機構「中試考研」的「名師團隊」。中試考研官網說李林「從事教學和考研輔導多年，具有多年數學考研教學經驗」，並且是考研數學大綱的制定者之一。
但新京報說，當中的「考研數學大綱制定者之一」，剛被更新為「研究者之一」。1061226