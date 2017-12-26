陸研究所數學考題疑洩 官方要查補教師

（中央社台北26日電）中國大陸今年研究生入學考試疑似遭洩題。名為「李林」的教師在考前猜題影片中舉的例題與實際考試十分相似。李林本人說，沒有洩題，相似題已講授多年。中國教育部正對此展開進一步調查。

新京報報導，中國大陸日前才剛結束的2018年全國碩士研究生統一招生考試數學科目，疑似考前被「神猜題」，中國網友上傳一名名為「李林」的教師在考前的猜題影片，事後證明與實際考試試題十分相似。

有學生稱，他看了猜題影片，覺得有80%、90%相似，李林也暗示學生「這個題目差不多就是真題」。