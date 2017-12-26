港中大兩篇論文入選全球最矚目醫學文章

（中央社記者張謙香港26日電）香港中文大學兩篇涉及癌症的醫學研究論文，入選英國雜誌2017年全球最矚目的醫學類文章行列。

中大今天公布，「新英倫醫學雜誌」（The NewEngland Journal of Medicine）在2017年度內刊登的所有論文中，選出10篇對全球醫療及病人護理方面最具意義的研究文章，當中兩篇的研究者來自亞洲，同屬於中大醫學院。

公布指出，「新英倫醫學雜誌」為世界頂尖醫學期刊，每年平均收到5000份研究論文，經嚴格篩選及檢視後，只會刊登當中5%的最優秀文章。