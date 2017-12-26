港中大兩篇論文入選全球最矚目醫學文章

（中央社記者張謙香港26日電）香港中文大學兩篇涉及癌症的醫學研究論文，入選英國雜誌2017年全球最矚目的醫學類文章行列。
中大今天公布，「新英倫醫學雜誌」（The NewEngland Journal of Medicine）在2017年度內刊登的所有論文中，選出10篇對全球醫療及病人護理方面最具意義的研究文章，當中兩篇的研究者來自亞洲，同屬於中大醫學院。
公布指出，「新英倫醫學雜誌」為世界頂尖醫學期刊，每年平均收到5000份研究論文，經嚴格篩選及檢視後，只會刊登當中5%的最優秀文章。
據公布，第一篇當選的研究文章是由教授莫樹錦領導的國際研究，題為「Osimertinib or Platinum–Pemetrexed in EGFR T790M–Positive Lung Cancer」。簡單而言，這項研究涉及對肺癌基因突變的新治療模式。
另一篇研究文章是由教授陳君賜及盧煜明領導的「Analysis of Plasma Epstein–Barr Virus DNA toScreen for Nasopharyngeal Cancer」。
這項研究檢測了超過2萬人，證實透過分析血漿內人類皰疹毒第四型（Epstein-Barr virus，又稱EB病毒）的去氧核糖核酸（DNA），可在未有病徵前便有效和及早診斷出鼻咽癌。1061226