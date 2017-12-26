總統希望台日關係 在新一年獲得新進展

總統表示，台灣正積極推動「新南向政策」，政府希望加強與東南亞及印度間的關係，也期盼和日本在經貿、科技以及文化等領域加強合作，共同開拓新南向市場商機，創造互惠互助的新合作模式。

總統指出，日本是台灣重要的經貿夥伴，今年11月在東京舉辦的台日經貿會議上，雙方簽署了「台日關務合作及互助協定」和「台日文化交流合作瞭解備忘錄」，深化雙方合作關係。

（中央社記者范正祥台北26日電）總統蔡英文今天接見日本自由民主黨參議員瀧波宏文（TAKINAMI Hirofumi）一行時表示，「希望在新的一年，台日關係能獲得新的進展」。

她也請訪賓們回國後，能夠給予台灣更多支持，協助台灣加入「跨太平洋夥伴全面進展協定」（Comprehensive and Progressive Agreement forTrans-Pacific Partnership，CPTPP），也儘快與台灣展開雙邊經貿協商，讓台日合作關係更加穩固。

蔡總統說：「東亞是世界經濟發展的重心，維護亞太地區的安全和穩定，我們責無旁貸。台灣和日本共享民主自由等基本價值，希望未來台日雙方也可以加強安全戰略上的合作關係，共同維護區域的和平穩定。」

總統指出，台灣作為國際社會一員，擁有貢獻全球的技術及實力。為了呼應聯合國永續發展目標（SDGs），台灣今年發表了第一份國家自願檢視報告，也持續努力擴大國際參與。

接見過程中，總統再次感謝日本政府多次公開表達支持台灣的國際參與，也期盼日本能夠持續支持台灣，讓台灣和世界攜手合作，共同解決問題。

訪賓一行還包括瀧波宏文的夫人瀧波史織（TAKINAMI Shiori），以及參議員吉川有美（YOSHIKAWAYumi）、小?隆史（KOYARI Takashi）、小野田紀美（ONODA Kimi）等人，由外交部主任秘書蔡明耀陪同，前往總統府晉見總統，總統府秘書長吳釗燮也在座。1061226