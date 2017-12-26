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舊泰安火車站周邊美化　洪慈庸：友善休憩環境

記者柳榮俊／台中報導2017/12/26 17:25
▲舊泰安景觀改善及環境美化完成。（圖／立委洪慈庸辦公室提供, 2017.12.26）
▲舊泰安景觀改善及環境美化完成。（圖／立委洪慈庸辦公室提供, 2017.12.26）

舊泰安火車站周邊，因停車動線規畫不佳、植草磚破損、木作設施老舊等情況，環境極需改善。立法委員洪慈庸日前協助台中市政府爭取營建署「城鎮風貌形塑整體計畫」，獲1,900萬元工程補助，改善規畫包括休憩廣場、停車場、蝴蝶生態園區、螢火蟲教育園區等，盼提供民眾更好的休憩環境。

舊泰安景觀改善及環境美化，洪慈庸向營建署「城鎮風貌形塑整體計畫」爭取台中市后里區舊泰安車站周邊地區景觀改善工程計畫，總工程經費2,200萬元，獲營建署1,900萬元補助，300萬由市府編列配合款預算。

洪慈庸、泰安里長江慶南也共同前往會勘了解周邊空間。台中市后里區舊泰安車站周邊地區景觀改善工程計畫由市府觀旅局執行，進行舊泰安鐵道園區周邊改善，保留山坡地優點、櫻花及部分綠帶，規畫生態池，更進一步營造生態教育環境，並設置泰安火車意象LOGO打卡地標妝點，營造整體鐵道意象美化，增加旅客與景點的互動性。

洪慈庸指出，原舊泰安周邊有動線問題、設施損壞、候車區周圍更有汽機車停放雜亂的問題，影響該區域的綠帶及喬木的生長，園區經過動線重新規畫，植栽和生態溝重造、蝴蝶棲地維護、螢火蟲復育；透過整體規畫，能讓舊泰安保有鐵道風采，並吸引更多在地居民及旅客活動休憩，到夏季也能與孩子到此欣賞蝴蝶及螢火蟲，寓教於樂。

關鍵字洪慈庸泰安火車站生態池櫻花
文化實驗室　傳統文創激盪展成果馬英九賞紫斑蝶　原民部落受青睞

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