智寶深耕5大領域 固態電容看佳

法人指出，智寶固態電容產品切入手機充電器應用，打進中國大陸前4大品牌手機應用，中國大陸每年產出約10億顆手機充電器，至少需要10億顆到20億顆固態電容需求量。全球大約有8成手機充電器生產基地在中國大陸。

展望明年，張維祖指出，智寶明年和後年積極布局變頻器、工業、車用電子、智慧音響、物聯網通訊等應用領域，深化手機充電器應用。

（中央社記者鍾榮峰台北26日電）智寶董事長張維祖表示，明年和後年深化5大領域，強化手機充電器應用，看好手機充電固態電容、工業貼片電容和變頻器電容產品成長。

對於快速充電應用，張維祖指出，手機快速充電應用提升，帶動固態電容需求成長，智寶目前在固態電容產能擴充相對謹慎。

在其他產品布局，張維祖表示，智寶深化SMD貼片電容，將是未來發展重心，因應中國大陸工廠用工業自動化需求，未來不排除有擴充產能計劃。

在音訊應用，張維祖指出，智寶與凱美在音訊應用產品有不錯的客戶，也會持續成長。在變頻器應用，目前變頻器在家電領域滲透率持續提升，也帶動牛角電容產品。

法人表示，全球智慧音響產品大約有9成在中國大陸製造，其中有9成集中在廣東。

在車載應用，張維祖表示，持續觀察中國大陸布局小排量電動車產品，相關電容可能採用傳統型加上牛角型電容，未來電動車用電容產品潛力可期。

智寶於2016年6月中旬正式入主凱美董事會，截至今年11月持股比例約59.85%，

從產能布局，智寶目前每月鋁電解電容器產能約1.5億顆，法人表示，其中固態電容每月產能約1500萬顆。SMD月產能約3500萬顆。

從整體產品來看，智寶布局汽車電子、電信網通設備、電力電子、新能源設備等鋁電解電容器解決方案。智寶也透過投資凱美，布局馬達風扇直流及交流馬達風扇與電子安定器產品。

從應用比重來看，電源供應器占智寶整體業績比重約4成，代理商占比約33%，音訊應用占比約6%。1061226