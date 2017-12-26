智寶深耕5大領域 固態電容看佳

（中央社記者鍾榮峰台北26日電）智寶董事長張維祖表示，明年和後年深化5大領域，強化手機充電器應用，看好手機充電固態電容、工業貼片電容和變頻器電容產品成長。
鋁質電解電容和鋁固態電容廠智寶今天下午受邀參加凱基證券舉辦法人座談會。
展望明年，張維祖指出，智寶明年和後年積極布局變頻器、工業、車用電子、智慧音響、物聯網通訊等應用領域，深化手機充電器應用。
法人指出，智寶固態電容產品切入手機充電器應用，打進中國大陸前4大品牌手機應用，中國大陸每年產出約10億顆手機充電器，至少需要10億顆到20億顆固態電容需求量。全球大約有8成手機充電器生產基地在中國大陸。
對於快速充電應用，張維祖指出，手機快速充電應用提升，帶動固態電容需求成長，智寶目前在固態電容產能擴充相對謹慎。
在其他產品布局，張維祖表示，智寶深化SMD貼片電容，將是未來發展重心，因應中國大陸工廠用工業自動化需求，未來不排除有擴充產能計劃。
在音訊應用，張維祖指出，智寶與凱美在音訊應用產品有不錯的客戶，也會持續成長。在變頻器應用，目前變頻器在家電領域滲透率持續提升，也帶動牛角電容產品。
法人表示，全球智慧音響產品大約有9成在中國大陸製造，其中有9成集中在廣東。
在車載應用，張維祖表示，持續觀察中國大陸布局小排量電動車產品，相關電容可能採用傳統型加上牛角型電容，未來電動車用電容產品潛力可期。
智寶於2016年6月中旬正式入主凱美董事會，截至今年11月持股比例約59.85%，
從產能布局，智寶目前每月鋁電解電容器產能約1.5億顆，法人表示，其中固態電容每月產能約1500萬顆。SMD月產能約3500萬顆。
從整體產品來看，智寶布局汽車電子、電信網通設備、電力電子、新能源設備等鋁電解電容器解決方案。智寶也透過投資凱美，布局馬達風扇直流及交流馬達風扇與電子安定器產品。
從應用比重來看，電源供應器占智寶整體業績比重約4成，代理商占比約33%，音訊應用占比約6%。1061226