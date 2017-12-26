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中央社

日擬改出雲號為航艦 北京籲慎重行事

中央社2017/12/26 17:13
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者尹俊傑北京26日電）日媒報導，日本政府有意將直升機護衛艦「出雲號」改造為航空母艦。中國外交部發言人華春瑩今天敦促日方在軍事安全領域「慎重行事」，將和平理念落實到行動中。

日本讀賣新聞報導，日本政府正研究引進F-35B匿蹤戰鬥機，並將出雲號改造為可供戰機起降的航空母艦，定位為離島防禦，以及供美軍戰機油料補給為主要用途。

中國外交部下午舉行例行記者會。華春瑩回應提問表示，由於「歷史原因」，日本在軍事安全領域的動向，一向受到亞洲鄰國以及國際社會高度關注。

她說，中方關注到相關報導中，有人認為日方要採取的舉措可能違反日本憲法第9條（禁止擁有攻擊型航空母艦）。日本憲法第9條是日本戰後走和平發展道路的重要法律保障和象徵，也是日本向國際社會做出的鄭重承諾。

華春瑩說：「我們敦促日方堅持『專守防衛』，堅持走和平發展的道路，在軍事安全領域慎重行事。要多做有利於增進地區國家互信和地區和平穩定的事情，而不是相反。」

她並表示，近年聽到很多日本官員都講，日本是一支「和平的力量」，「我們希望它把有關表態真真切切地落實到它的政策和行動當中去」。

北京方面多年來都以涉及二戰的「歷史原因」，呼籲日本慎重處理軍事安全事宜。日本政府今年決定引進陸基神盾（Aegis Ashore）飛彈防禦系統，北京也做出類似表態。

對於出雲號改造成航空母艦，日本防衛大臣小野寺五典今天稍早表示，目前沒有具體研究，但從各種角度來研究防衛能力整備為應有的狀態，確實有其必要。

至於日本自衛隊能否擁有航空母艦，小野寺五典說，日本政府不會改變目前「專守防衛」政策，自衛隊不該擁有「攻擊性武器」。1061226

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