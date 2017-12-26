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南韓樂觀展望明年 北韓或尋求與美談判

中央社2017/12/26 17:13
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社首爾26日綜合外電報導）南韓今天在政府展望報告中樂觀預測，北韓2018年可能考慮就核子計畫與美國展開談判，且至少會在某些方面尋求南北韓和解。

路透社報導，聯合國安全理事會22日一致同意就北韓近期試射洲際彈道飛彈一事，對北韓採取新一波更嚴厲的制裁措施，北韓批評聯合國此舉等同於經濟封鎖和戰爭行為。

南韓統一部在報告中說：「北韓將尋求與美國談判，並持續追求獲國際承認為實質擁有核武的國家。」

北韓無視聯合國安理會多年來的決議，致力發展核子與飛彈計畫，平壤當局和白宮激烈言詞交鋒，使得緊張情勢不斷升溫。

美國外交官明確表示，正在尋求外交解決方案，不過美國總統川普認為，談判對北韓不管用，還說平壤必須承諾放棄核武，才可能展開會談。

南韓統一部在2018年展望報告中說，北韓最終可能找到削弱制裁衝擊的方式；這些制裁尋求限制北韓取得精煉石油製品、原油及透過工人赴海外賺取外匯。

報告說：「（北韓）將精心安排對策，來應付經濟制裁導致的後果，包括貿易量和外匯減少及國內生產減少等。」

「中央日報」（JoongAng Ilbo）今天引述不具名南韓政府官員的話報導，北韓也可能準備發射衛星進入太空。（譯者：中央社劉文瑜）1061226

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