南韓樂觀展望明年 北韓或尋求與美談判

（中央社首爾26日綜合外電報導）南韓今天在政府展望報告中樂觀預測，北韓2018年可能考慮就核子計畫與美國展開談判，且至少會在某些方面尋求南北韓和解。

路透社報導，聯合國安全理事會22日一致同意就北韓近期試射洲際彈道飛彈一事，對北韓採取新一波更嚴厲的制裁措施，北韓批評聯合國此舉等同於經濟封鎖和戰爭行為。

南韓統一部在報告中說：「北韓將尋求與美國談判，並持續追求獲國際承認為實質擁有核武的國家。」

北韓無視聯合國安理會多年來的決議，致力發展核子與飛彈計畫，平壤當局和白宮激烈言詞交鋒，使得緊張情勢不斷升溫。