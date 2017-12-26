影／馬英九茂林區賞紫斑蝶超親民　品原民風味餐讚不絕口

前總統馬英九以及前高雄縣長楊秋興今（26）日上午10點半，連袂前往高雄市茂林區，視察莫拉克颱風後規畫興建的得樂日嘎大橋，以及觀看紫斑蝶生態園區， 中午則到魯凱族原住民林萬福經營南台灣餐飲店，品嚐美味的原民風味餐。



▲前總統馬英九以及前高雄縣長楊秋興26日上午10點半，連袂前往高雄市茂林區。（圖／記者宋德威攝 , 2017.12.26）



▲前總統馬英九及茂林區長宋能正等一行，中午在魯凱族原住民林萬福經營的南台灣餐飲店，品嚐美味的原民風味餐。（圖／記者宋汝夔攝 , 2017.12.26）



▲前總統馬英九看到特大品種的火龍果，大感特別。（圖／記者宋德威攝 , 2017.12.26）



▲過往遊客與居民除了前來一睹他的風采，更爭相要求拍照留念，沉寂山區瞬間引起一陣騷動。（圖／記者宋德威攝 , 2017.12.26）



▲此行是受楊秋興私下邀約，專程前來看莫拉克颱風後，規畫興建的「得樂日嘎大橋」所帶來的交通便利。（圖／記者宋德威攝 , 2017.12.26）

馬英九表示，他與楊秋興是在民國98年莫拉克颱風帶來重大災情後，因視察山區災情而有更深一層的認識。此行是受楊秋興私下邀約，專程前來看莫拉克颱風後，規畫興建的「得樂日嘎大橋」所帶來的交通便利，也順道欣賞著名的紫斑蝶生態園區。



▲此行是受楊秋興私下邀約，專程前來看莫拉克颱風後，規畫興建的「得樂日嘎大橋」所帶來的交通便利，也順道欣賞著名的紫斑蝶生態園區。（圖／記者宋德威攝 , 2017.12.26）



▲茂林區是高雄市的一個市轄區。也由於茂林主要為魯凱族部落之一，特有石板屋、精緻的傳統工藝、吊橋、各式熱鬧的祭典都值得旅客前往遊玩。 （圖／記者宋德威攝 , 2017.12.26）

馬英九前總統來到高雄市偏遠的茂林國家風景區，讓茂林當地的里長李武雄表示相當興奮，過往遊客與居民除了前來一睹他的風采，更爭相要求拍照留念，沉寂的山區瞬間引起一陣騷動。



▲茂林國家風景區管理處特別在整個茂林山區種植上千株的高士佛澤蘭，讓紫斑蝶回娘家有蜜源植物可享用。（圖／記者宋德威攝 , 2017.12.26）



▲前總統馬英九看到特大品種的火龍果感到特別，俏皮的回應「哇！好重喔」。（圖／記者宋德威攝 , 2017.12.26）



▲前總統馬英九超親民，與《NOWnews今日新聞》記者合影留念。（圖／記者宋德威攝 , 2017.12.26）



▲高雄市茂林區得樂日嘎大橋。（圖／記者潘文真攝 , 2017.12.26）

前總統馬英九及茂林區長宋能正等一行，中午在魯凱族原住民林萬福經營的南台灣餐飲店，品嚐美味的原民風味餐，他讚不絕口，並舉杯前往各桌相互敬酒，並應店家的要求，題筆在牆上留名，顯得卸任總統之後，單純真實的親民作風，深深受到民眾的景仰。



▲前總統馬英九以及前高雄縣長楊秋興今（26）日上午10點半，連袂前往高雄市茂林區，視察莫拉克颱風後規畫興建的得樂日嘎大橋。（圖／記者宋德威攝 , 2017.12.26）



▲高雄市茂林區的山谷，每到冬天就會有數以萬計的紫斑蝶南下越冬棲息，馬英九順道欣賞著名的紫斑蝶生態園區。（圖／記者宋德威攝 , 2017.12.26）