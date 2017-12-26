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錄取台大醫學院 乖女未來要幫父親治療

中央社2017/12/26 17:14
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者蕭博陽南投縣26日電）竹山高中學生連雅如因父親工作受傷，經努力認真求學，透過「希望入學」順利錄取台灣大學醫學院職能治療學系，未來要幫家人及大眾治療服務。

國立台灣大學107學年度學士班希望入學招生今天中午放榜，國立竹山高中學生連雅如因父親工作受傷，決心報考台大醫學院職能治療學系，未來要為家人與大眾治療服務，好消息傳回學校，師生都很高興，也讓連雅如直呼，「真是遲來但最好的耶誕禮物」。

連雅如說，順利錄取台大職能治療學系，希望未來能幫助家人及社會大眾，如果行有餘力，也希望回到越南服務，那邊醫療資源更不足。

竹山高中校長陳漢銘說，希望入學招生由學校推薦適合就讀的學生後，辦理報名作業，不受理學生逕行申請，這次招收35個名額，各校只能推薦一人，競爭相當激烈；招生精神盼鼓勵學生即使身處逆境，仍要認真上進，日後完成學業回饋鄉里、發揮利他精神。

陳漢銘表示，連雅如住名間鄉，是新住民子女，父母原本受僱製茶，但連父因長期勞動，超過身體負荷，現在只能做簡單事務，收入不穩定，由母親獨撐家庭經濟，連雅如是長女，分擔家務並照顧弟弟，相當體貼。

陳漢銘說，連雅如家庭雖有狀況，但她仍克服逆境，未疏忽課業，成績維持班上前幾名，除喜歡英文、化學、生物等學科，更擅長寫作，多次參加全國閱讀心得比賽獲獎，表現優異，如今能進入台大就學，可說是她努力獲得，期盼她實現夢想。1061226

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