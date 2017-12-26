質疑人頭會員入體協 黃國昌赴北檢告發

黃國昌下午在立法院舉行記者會表示，棒協昨天傳簡訊要求會員繳交會費，但他接獲民眾投訴，很多人沒加入棒協也收到繳費簡訊。

（中央社記者陳俊華、王揚宇台北26日電）時代力量籍立法委員黃國昌今天說，中華民國棒球協會透過簡訊發送入會繳費通知，但他接獲投訴，很多人沒申請加入棒協卻收到簡訊，懷疑個資遭外洩，前往北檢告發。

體育改革聯會發起人呂季鴻說，國民體育法修法後，財務透明才是任務開始，很多協會舊有勢力已進行殭屍會員操作，這些會員不是自願加入，也不知自己被加入。登記加入體育協會總人次中，截止前最後一週暴增11萬人，懷疑這些是各體育協會交換人頭資料。

黃國昌要求行政院成立專案調查小組；調查清楚前，暫停所有會員報名及繳費；要求檢調儘速介入偵辦「集團性的犯罪」，他會直接到台灣台北地方法院檢察署按鈴，所有證據移交檢方。

黃國昌隨後前往北檢告發，提供相關事證給檢察官，請檢察官盡速依法調查，採取必要的強制處分作為，但告發對象不適合公開，罪名是偽造文書、使公務員登載不實罪。

有關「人頭會員」說法，棒協25日表示，新申請加入棒協的初審會員名單都是20日在體育署官網剛結束申請的入會名單，並於21日在體育署召開的記者會上公開交給棒協，棒協次日依據這些資料審核及繳費等作業，在此之前，絕未碰觸任何入會作業。1061226