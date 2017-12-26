仁寶旗下再添掛牌新兵　小金雞鋐寶布局智慧家庭有成

鋐寶科技今（26）日舉辦興櫃掛牌前法說會，預計於12月29日正式登錄興櫃。仁寶積極布局事業版圖，其中也切入智慧家庭應用市場，而鋐寶科技目前為仁寶集團持股72%之子公司，成為仁寶布局智慧家庭中快速成長的小金雞。該公司今（2017）年上半年度營收達36.90億元，稅後淨利0.78億元，每股盈餘1.30元。

鋐寶科技成立於2009年8月，主要從事研發及銷售纜線數據機、數位機上盒及無線寬頻分享器等通訊產品，以自有品牌銷售全球主要各大運營商。目前歐洲前幾大MSO（多系統經營管理）運營商皆為鋐寶科技長期合作客戶，其市占率為歐洲第一大Cable Home Gateway品牌供應商。