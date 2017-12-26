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仁寶旗下再添掛牌新兵　小金雞鋐寶布局智慧家庭有成

記者許家禎／台北報導2017/12/26 17:35
▲仁寶集團旗下再添掛牌新兵，鋐寶科技目前為仁寶持股72%之子公司，預計12月29日正式登錄興櫃。圖右為鋐寶董事長陳招成、圖左為總經理王昱賀。（圖／鋐寶科技提供）
▲仁寶集團旗下再添掛牌新兵，鋐寶科技目前為仁寶持股72%之子公司，預計12月29日正式登錄興櫃。圖右為鋐寶董事長陳招成、圖左為總經理王昱賀。（圖／鋐寶科技提供）

鋐寶科技今（26）日舉辦興櫃掛牌前法說會，預計於12月29日正式登錄興櫃。仁寶積極布局事業版圖，其中也切入智慧家庭應用市場，而鋐寶科技目前為仁寶集團持股72%之子公司，成為仁寶布局智慧家庭中快速成長的小金雞。該公司今（2017）年上半年度營收達36.90億元，稅後淨利0.78億元，每股盈餘1.30元。

鋐寶科技成立於2009年8月，主要從事研發及銷售纜線數據機、數位機上盒及無線寬頻分享器等通訊產品，以自有品牌銷售全球主要各大運營商。目前歐洲前幾大MSO（多系統經營管理）運營商皆為鋐寶科技長期合作客戶，其市占率為歐洲第一大Cable Home Gateway品牌供應商。

產業資料顯示，Cable用戶端設備的年產值及年出貨量穩定成長，其動能來自於Cable CPE市場之MSO運營商不斷推出各式加值服務。而鋐寶科技除持續整合軟硬體系統、提升產品附加價值外，未來也將不斷協助客戶整合網路通訊加值產品，成為完整解決方案提供者。

未來成長除受惠寬頻網路服務DOCSIS 3.1換機潮及智慧家庭周邊產品延伸需求外，也將以此基礎拓展至美洲地區等全球其他MSO運營商，並持續增加新市場及新客戶以提高營運規模與市占率。

鋐寶科技股本為新台幣6.035億元。2015、2016及2017上半年度營收分別為28.05億元、52.21億元及36.90億元；稅後淨利分別為1.05億元、1.34億元及0.78億元；每股盈餘(追溯調整)分別為2.89元、3.64元及1.30元。

 

關鍵字仁寶鋐寶科技智慧家庭興櫃
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