推動住民返家率　台中慈濟護理之家獲銅獎

台中慈濟護理之家透過有計畫推動住民「返家率」，讓住民與家屬保持良好互動，積極回歸家庭及社區；經國家生技醫療產業策進會訪查評選，於26日獲頒2017 SNQ國家品質標章長照類唯一的銅獎。台中慈濟醫院副院長莊淑婷親自領獎，她特別感謝證嚴法師的教導，讓長輩有機會重享天倫。
台中慈濟醫院副院長莊淑婷也是台中慈濟護理之家負責人，她很感謝同仁的付出與努力，但推動返家率的辛苦也讓她百感交集。她表示，台中慈濟護理家特別訂出自創的「返家率」，希望醫療機構轉來的住民長輩，接受護理之家照顧後，能重拾生活能力，可以早日回家團圓。但推動過程中，來自照護人員甚至住民家屬的刻板印象，而產生的阻力不少。
但證嚴法師告訴她，老年人就是應該在家享天倫之樂，要跟家人多相處，護理之家應該成為醫院與家庭間的中繼站。莊淑婷表示，目標清楚後，照顧服務的重點內容都有了願景，只要團隊評估認為住民身體情況有回家機會，就納入收案，安排「幸福五步曲」計劃；透過吞嚥訓練、不同管路移除訓練、肌力訓練等等，讓長輩的身體功能力愈來愈好，能夠回家前，還要到家庭訪視，協助環境設施改造無障礙，更適合長輩回家生活。
莊淑婷指出，說起來簡單，但每個步驟有不同階段，像拔除鼻胃管就需要好幾階段的訓練，但台中慈濟護理之家住民的鼻胃管拔除率也做到最好，讓評審也印象深刻。莊淑婷表示，獲得代表台灣第一的銅獎，讓護理之家所有同仁更有信心，將來要朝向亞洲第一的銀獎，甚至世界第一的金獎努力，造福護理之家的所有住民長輩。
台中慈濟醫院品管中心主任林昌宏，協助台中慈濟護理之家推動品質計畫，他認為台中慈濟護理之家硬體與服務都有特殊之處；尤其掌握證嚴法師精神推動返家率，更是讓護理之家有別於安養院，讓住民還能有機會重返家庭，是最讓人驚豔之處。