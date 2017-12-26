推動住民返家率　台中慈濟護理之家獲銅獎

台中慈濟護理之家透過有計畫推動住民「返家率」，讓住民與家屬保持良好互動，積極回歸家庭及社區；經國家生技醫療產業策進會訪查評選，於26日獲頒2017 SNQ國家品質標章長照類唯一的銅獎。台中慈濟醫院副院長莊淑婷親自領獎，她特別感謝證嚴法師的教導，讓長輩有機會重享天倫。

台中慈濟醫院副院長莊淑婷也是台中慈濟護理之家負責人，她很感謝同仁的付出與努力，但推動返家率的辛苦也讓她百感交集。她表示，台中慈濟護理家特別訂出自創的「返家率」，希望醫療機構轉來的住民長輩，接受護理之家照顧後，能重拾生活能力，可以早日回家團圓。但推動過程中，來自照護人員甚至住民家屬的刻板印象，而產生的阻力不少。