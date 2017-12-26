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中央社

突尼西亞高中女生拒穿制服 抗議歧視

中央社2017/12/26 17:27
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社突尼西亞比塞大26日綜合外電報導）北非國家突尼西亞規定高中女生須穿制服上學，男生卻愛怎麼穿就怎麼穿。這項規定引起高中女生憤怒，稱之為「我不要穿制服」（Manish Labsetha）的運動正方興未艾。

法新社報導，某個早上，一群高中女生進校門時沒依規定穿上海軍藍罩衫制服，卻穿上白T恤以示抗議，要求「終止歧視」。

那所公立學校是位在突尼西亞北部比塞大（Bizerte）的明星學校。跟突尼西亞大部分高中一樣，該校學生都要簽字同意遵守一條穿制服的校規，不過卻只適用女生。

9月某一天，校監提醒高年級女生，違規沒穿上那件寬鬆長背心制服的學生不准上學。諷刺的是，校方是在一堂討論有關人體的哲學課中提出這項警告。

18歲的特布赫比（Siwar Tebourbi）告訴法新社，這種「不公平感」激發許多女生上社群網網站宣洩不滿。她說，女生們一致同意隔天起集體行動「要求必須終止這種歧視」。

結果真的有數十人穿白衣上學，甚至有幾個聲援女同學的男生響應。校方對此沒有任何回應。這就是「我不要穿制服」運動的開端。

這是在突尼西亞爭論多年的議題，小學及中學生不分男女都要穿上海軍藍制服，高中階段卻只強制女生要穿，女生們有時冒著遭退學或是父母被請到學校的風險違反這條校規。

獨立的女權團體突尼西亞民主婦女協會（Association of Democratic Women of Tunisia）會長潔米亞（Monia Ben Jemia）表示，穿制服的規定傳達「可怕訊息」。她說，這完全扭曲，尤其突尼西亞在2014年的新憲法明定，男性與女性具有平等地位。

發起反對穿制服的高中學生有男有女，對他們所認為更普遍的「偽善」加以抗拒。

17歲的賈西（Adam Garci）說：「他們在學校教我們男女平等，實際上卻是說一套、做一套。」

原本意在消弭學生之間貧富不均的制服，現在卻讓特布赫比有了消遣的對象。她說：「假如真的是要消除貧富差距，那麼男生也必須跟女生一樣穿制服上學才對。」（譯者：中央社林宏翰）1061226

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