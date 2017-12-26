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基本工資元旦起調升 摩斯王品跟進加薪

中央社2017/12/26 17:39
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北26日電）基本工資明年元旦起調升，摩斯漢堡今天宣布，自2018年元旦開始，門市員工全面調薪至少3%，平均調幅約4.2%，王品表示，最快明年元旦起階段性調薪，調幅約5至10%。

基本工資從明年元旦起，月薪調升為新台幣2萬2000元；時薪調升為140元，預估影響205萬勞工，人力需求高的餐飲行業也將受惠。摩斯漢堡與王品今天均表示將於明年元旦起啟動調薪計畫。

安心食品旗下品牌摩斯漢堡今天發布新聞稿表示，至2017年年底，在台灣已有258間門市，近年來，營收穩定成長，員工人數近5400人，為激勵員工表現、照顧門市辛勤員工，摩斯漢堡於明年元旦起全台門市全面調整薪資結構，平均調幅約4.2%。兼職人員則由原本每小時新台幣133元調漲為140元，符合基本時薪。

展望明年度展店計畫，摩斯漢堡表示，除努力拓展海外市場，全台更以擴展至300家門市為目標邁進。配合公司內部展店計畫，明年初預計招募600名儲備幹部，也與勞工局「銀髮人才資源中心」合作，歡迎二度就業人士。

此外，在福利制度方面，摩斯漢堡今年7月起對女性員工提供「生育補助」，婦女每生產一胎，產後回到工作崗位，即每月補助3000元，為期長達1年。

旗下擁有眾多餐飲品牌的王品今天表示，最快明年元旦起進行階段性調薪，最高調幅約5至10%，計時同仁時薪含出勤津貼為158元至165元，最高可達195元，此外，王品也增加年度休假天數，並啟動徵才計畫。

同時，王品將與勞工局「銀髮人才資源中心」合作，包括西堤、石二鍋、藝奇與明年展店的青花驕都將晉用年齡45歲以上的二度就業人士。1061226

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