寶齡富錦1月上市 新藥衝刺獲利

江宗明表示，寶齡富錦為整合檢測診斷、西藥、感染控制、醫美保健的廠商，是國內少數同時具有藥廠PIC/S GMP與化妝品GMP國家雙認證指標藥廠，透過寶齡富錦專屬研發平台，成功研發出腎臟新藥，並率先開創新藥國際授權/銷售的模式，同時也能做出醫美保健類的消費性商品，獲得市場非常大的迴響。

寶齡富錦旗下腎臟新藥，自2015年上市銷售至今，銷售金額超過2.5億美元。寶齡富錦表示，根據美國合作夥伴Keryx統計，目前美國慢性腎病（3期-4期）的缺鐵性貧血症（IDA）人數約為65萬人，市場需求藥物每年約為28億美元，潛在市場也還有25萬人至40萬人，換算成市場規模也約為11億美元至17億美元；全球透析（洗腎）人口數因為人口結構老化及飲食習慣等因素，至2020年預計成長至400萬人，市場整體規模及需求量相當可觀。

寶齡富錦表示，今年Keryx成功將寶齡富錦的腎臟新藥納入美國Federal Medicare Part D醫療保險，市場保險給付涵蓋率高達95%。此外，美食品藥物管理局（US FDA）在上個月也核准了慢性腎病腎性缺鐵性貧血擴充適應症，使該藥成為全球唯一擁有雙適應症的新型磷結合劑，也為寶齡富錦開啟另一個新藥獲利引擎，未來可望在Keryx增加銷售模式後，更加強寶齡富錦的銷售權利金收益。

法人表示，寶齡富錦除了既有的銷售市場美國、日本、台灣等地外，包括韓國，歐盟，中國大陸等區域未來營運表現值得期待，將加入營收獲利行列。1061226