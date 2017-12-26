2018高雄市體育季系列活動將啟動　要全民動起來

「2018高雄市體育季」即將於2018年1月至3月熱絡展開，主辦單位高雄市政府教育局及體育處以「就是要動」為主題，除延續傳統亮點特色外，亦結合最新運動趨勢議題，規畫9場適合各年齡層參與的體育活動，就是要市民動起來。今（26）日開幕記者會由五福國小舞蹈班表演揭開序幕，教育局局長范巽綠、副局長王進焱、衛生局副局長蘇娟娟、大樹區區長楊孝治、體育會總幹事郭佑任共同啟動體育季開幕儀式，象徵2018高雄體育季正式開跑。各活動承、協辦單位體育會排球委員會總幹事黃煥民、槌球委員會主委張玉雪、橄欖球委員會總幹事丁志堅、登山健行委員會主委呂俊偉、高雄市鳳山滑輪溜冰推廣協會總幹事林秋豪、大樹區區長楊孝治、大樹舊鐵橋協會理事長林立輝等人也出席共襄盛舉。



▲體育處表示，持續擴增運動人口一直是重要政策目標，我們亦期望透過更多跨域加值，如運動文創、運動觀光、高齡長照等，為運動發展創造更多可能，活絡運動產業發展，達到鼓勵更多人參與體育活動之政策目標，而體育季系列活動多場跨域創新活動，也請市民朋友多加支持。（圖／記者陳佩琪攝 , 2017.12.26）



▲海岸線攀岩是從登山運動衍生出的一項自我挑戰運動，在安全的情況下進行，互相確保，非常適合親子一同操作。（圖／記者宋德威攝 , 2017.12.26）



▲複合式山地越野賽運動在國內外愈來愈風行，而越野跑是在野外自然環境中進行的一種中長距離的賽跑，路線都是依照現地的自然環境條件去設定與選擇起點和終點，因此跑者所面對的會是自然環境裡蜿蜒和高低起伏的路徑；越野跑者的體力分配依選擇的路段、比賽的階段（起點、途中、終點），或自身體能狀況的不同調整。透過肌肉緊張和肌肉放鬆適時交替的方法，達到既跑得快，又跑得省力的目的。（圖／記者宋德威攝 , 2017.12.26）



▲「2018高雄市體育季」即將於107年1月至3月熱絡展開。（圖／主辦單位提供 , 2017.12.26）



▲高雄市體育季系列活動以推展全民運動為宗旨，根據體育署「105年運動城市調查」，高雄市民平常有運動比例(84.1%)、規律運動人口比例(34.3%)、每周運動次數(3.81次)。（圖／記者陳佩琪攝 , 2017.12.26）

教育局局長范巽綠致詞時指出，今（2017）年高雄市體育季兼具傳統與創新，除延續傳統活動，更結合運動最新趨勢包括運動文化、運動觀光、高齡長照等跨領域議題，辦理多場創新活動，邀請全民不分年齡一起來運動。2018體育季傳統亮點特色活動包含已邁入第62年、歷史悠久指標賽事「全國第62屆和家盃排球錦標賽」、享譽全臺最友善城市馬拉松美名的「2018高雄MIZUNO國際馬拉松」、鼓勵幼兒參與體育活動的「幼兒足球錦標賽」、最受銀髮族歡迎的「市長盃槌球錦標賽」及以競技運動全民化為目標的「七人制橄欖球錦標賽」等優質活動。



▲「越野跑」，是指在野外天然環境中進行的一種賽跑活動，跑者所面對的會是自然環境裡蜿蜒和高低起伏的路徑，會經過沙地、礫石、獨木橋路段，或需穿越溪水河流等水域，與一般平地上的路跑大不相同。越野賽跑裝備是越輕量化越好跑，而水袋選擇也是技術與達陣關鍵。裝備方面，鞋子在越野跑的裝備中扮演重要角色，一雙好的越野跑鞋會對跑者表現有決定性影響。（圖／記者宋德威攝 , 2017.12.26）

另外亦結合最新運動趨勢，創新突破辦理4項亮點活動，包括結合場館導覽(球場故事)及牛棚講座(運動名人)同時創造運動參與新亮點的「澄清湖‧我的主場-球場文化深度體驗」、體驗國際級場館的「滑輪溜冰體驗營」、結合休閒運動與觀光的「暢遊大樹舊鐵橋健行趣」及結合長照議題以趣味運動會方式鼓勵銀髮族參與運動的「健康活百二-銀髮族趣味運動會」。



▲工欲善其事，裝備方面，鞋子在越野跑的裝備中扮演重要角色，一雙好的越野跑鞋會對跑者表現有決定性影響。（圖／記者宋德威攝 , 2017.12.26）

局長范巽綠表示，高雄市體育季系列活動以推展全民運動為宗旨，根據體育署「105年運動城市調查」，高雄市民平常有運動比例(84.1%)、規律運動人口比例(34.3%)、每周運動次數(3.81次)，在各項指標上皆高於全國各縣市的平均值(全國運動人口比率82.3%、全國規律運動人口比率33%、全國民眾每周運動次數3.7次)，顯見高雄在全民運動的推展上已具成效。市府團隊將持續推展全民運動，讓高雄成為運動城市，享受健康人生。



▲2018體育季傳統亮點特色活動包含已邁入第62年、歷史悠久指標賽事「全國第62屆和家盃排球錦標賽」、享譽全臺最友善城市馬拉松美名的「2018高雄MIZUNO國際馬拉松」、鼓勵幼兒參與體育活動的「幼兒足球錦標賽」、最受銀髮族歡迎的「市長盃槌球錦標賽」及以競技運動全民化為目標的「七人制橄欖球錦標賽」等優質活動。（圖／記者陳佩琪攝 , 2017.12.26）