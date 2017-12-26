〈車市〉SUV成另一大主流 年銷逾13.6萬台 占

今年以來進口車大軍壓境，拿下總車市 40% 的市占率，事實上車市還有另一個新趨勢，就是 SUV 車款買氣越來越熱絡，觀察今年以來至今，國內 SUV 銷量合計達 136980 台，占車市比重達 31.9%，是首次突破 3 成，其中，TOYOTA 和 LEXUS 二大品牌分別稱霸非豪華和豪華 SUV 市場。

和泰車 (2207-TW) 指出，TOYOTA RAV4 今年累計登錄台數已達 21423 台，創造 SUV 年度銷售 7 連霸紀錄。

此外，和泰車引進新世代歐系跑旅 TOYOTA C-HR ，自 3 月加入銷售行列以來，因售價不到百萬元，原廠配額迅速銷售一空。