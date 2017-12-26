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中市勞工局接軌人才　招募青年學子校園巡迴列車啟動

記者柳榮俊／台中報導2017/12/26 18:29
▲中市政府勞工局啟動「幫缺工找人才」校園巡迴列車。（圖／市政府提供 , 2017.12.26）
▲中市政府勞工局啟動「幫缺工找人才」校園巡迴列車。（圖／市政府提供 , 2017.12.26）

為讓青年畢業即就業，並滿足缺工產業用人需求，台中市政府勞工局啟動「幫缺工找人才」校園巡迴列車，日前啟航來到逢甲大學，邀請台灣美光記憶體公司人資幹部為應屆學生介紹封裝測試產業的經營現況及願景，並結合職涯顧問雙講師模式，希望讓有志投入高科技產業的青年，當場透過勞工局媒合就業；當天活動初步媒合率高達70.68%。

勞工局指出，記憶體大廠台灣美光記憶體公司進駐台中，成為全台首座全自動化封測廠，也是在台投資最大的外商公司，預計在台招募千人，薪資福利優渥；勞工局率先與美光合作招募專案，啟動「幫缺工找人才」巡迴列車前進校園，搭起產業與校園媒合橋樑。此外，校園巡迴列車今年也和台中福華飯店、六角國際事業公司及林新醫院等企業合作徵才，成效斐然。

勞工局長黃荷婷表示，台中擁有相當豐富的自然、人文資源，尤其位居中台灣的地點優勢，更能吸引各地優秀青年與熱門產業投入、深耕。未來勞工局也會持續提供缺工廠商客製化就業服務；如果青年有需求，市府也會提供企業參訪、職業訓練、履歷撰寫、面試技巧輔導等服務，希望藉由跨單位、整體性就業措施，將青年所學與工作結合，縮短學用落差，更期待讓企業有意深根台中者找到優秀人才，創造中台灣繁榮前景。

黃荷婷指出，台中市就業服務處將持續開展多元化就業服務，尤其針對明年即將進駐台中港區的三井集團OUTLET商場，市府積極進行接洽，除將提供大型徵才活動之外，也會因應需求辦理客製化單一廠商徵才、啟動「幫缺工找人才」列車前進校園招募青年學子等，希望協助廠商解決人力缺口，同時提供市民更優質的就業機會。

關鍵字逢甲大學人才校園巡迴林新醫院
全台最高摩天輪　百花盛開迎花博中市發明表現亮眼　林依瑩表揚肯定

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