中市勞工局接軌人才　招募青年學子校園巡迴列車啟動

為讓青年畢業即就業，並滿足缺工產業用人需求，台中市政府勞工局啟動「幫缺工找人才」校園巡迴列車，日前啟航來到逢甲大學，邀請台灣美光記憶體公司人資幹部為應屆學生介紹封裝測試產業的經營現況及願景，並結合職涯顧問雙講師模式，希望讓有志投入高科技產業的青年，當場透過勞工局媒合就業；當天活動初步媒合率高達70.68%。

勞工局指出，記憶體大廠台灣美光記憶體公司進駐台中，成為全台首座全自動化封測廠，也是在台投資最大的外商公司，預計在台招募千人，薪資福利優渥；勞工局率先與美光合作招募專案，啟動「幫缺工找人才」巡迴列車前進校園，搭起產業與校園媒合橋樑。此外，校園巡迴列車今年也和台中福華飯店、六角國際事業公司及林新醫院等企業合作徵才，成效斐然。