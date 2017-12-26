NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
財經總覽產業動態房市理財基金投資職場新視界
即時跑馬燈加強校外聯巡　北港警啟動反毒防詐狗屎風波　役政署長和駕駛公開道歉HealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
財經

網賣虛擬寶物年銷售逾8千萬　漏稅連補帶罰近8百萬

記者顏真真／台北報導2017/12/26 18:40
▲財政部北區國稅局近期查獲民眾在網路銷售遊戲虛擬寶物與點數，但未辦稅籍登記，連補帶罰近800萬元。（圖／NOWnews資料照）
▲財政部北區國稅局近期查獲民眾在網路銷售遊戲虛擬寶物與點數，但未辦稅籍登記，連補帶罰近800萬元。（圖／NOWnews資料照）

網路遊戲受歡迎，有人抓緊商機銷售虛擬寶物及遊戲點數獲利，卻也因漏報稅而遭國稅局盯上。財政部北區國稅局近來就查獲民眾在網路銷售虛擬寶物與遊戲點數，年銷售額達新台幣 8300 萬元，卻未依法辦理稅藉登記，短漏報銷售額合計 7900 多萬元，因此，核定補徵營業稅 397 萬餘元，並處罰鍰397萬餘元，合計連補帶罰近 800 萬元。

隨著網路日益普及，電子商務蓬勃發展，在商業模式推陳出新之下，促使金流支付模式多元發展，第三方支付服務因應而生，卻也衍生出部分營業人從事網路交易行為，透過第三方支付工具或個人銀行帳戶收款未依規定報繳稅款逃漏稅捐。

北區國稅局近來運用跨機關資訊整合金流資料，發現有某民眾甲君銀行帳戶有異常流動情形，結果發現甲君在網路上從事銷售虛擬寶物與遊戲點數交易，利用網路私訊或通訊軟體與買方聯繫，以第三方支付業者所提供超商繳費代收轉付服務及個人銀行帳戶收取網路交易貨款。

國稅局深入查核後更發現，甲君在 2016 年4月至 2017 年3月間收取貨款金額高達8300多萬元，卻未依法辦理稅籍登記，短漏報銷售額合計 7900 多萬元，因此，依查得資料核定補徵營業稅 397 萬餘元，並依稅捐稽徵法第44條、加值型及非加值型營業稅法第45條及第51條第1項第1款規定裁處罰鍰 397 萬餘元。

國稅局呼籲，營業人銷售貨物或勞務，不論收款方式為何，均有跡可尋，切勿心存僥倖。為遏止不法逃漏，國稅局除透過跨機關資訊整合蒐集課稅資料外，並運用營業稅資料庫及智慧型選案系統，分析加強列選查核。

國稅局也強調，營業人如有違章漏稅，在未經檢舉及稽徵機關或財政部指定的調查人員進行調查前，主動向稽徵機關補報並補繳所漏稅款及加計利息者，即可適用稅捐稽徵法第48條之1規定免予處罰。
 

關鍵字國稅局網路遊戲虛擬寶物點數營業稅網路交易銀行
仁寶掛牌新兵　鋐寶布局智慧家庭基本工資元旦調升　摩斯、王品跟進

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan