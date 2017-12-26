運動休旅車熱賣 豐田RAV4連7年稱霸

（中央社記者田裕斌台北26日電）運動休旅車(SUV)無疑是今年成長最快的車種，其中尤以豐田(Toyota)旗下RAV4最熱賣，總代理和泰車宣布，今年RAV4賣出2萬1423台，連續7年稱霸SUV市場。

和泰車表示，今年在各品牌持續推出新車的帶動下，進口車市場呈現大幅成長，截至12月25日止，進口小型車登錄17萬8668台，較去年成長9%，佔整體車市的比例高達41.6%，其中，豐田進口小型車登錄3萬772台，蟬聯進口車銷售冠軍寶座9連霸，並連續第7年創下銷售新高。

在各種車款中，SUV級距銷售持續發燒，今年至12月25日止SUV級距市場13萬6980台，在汽車總市場比例達31.9%，首次突破3成門檻。