來台跨年熱潮依舊 飯店滿房最貴近40萬

台北君悅酒店公關副理孫儀恬今天表示，酒店853間客房及套房都全數訂滿，其中入住煙火房最高價格為新台幣39萬9399元，旅客則以歐美遊客最多，接著才是日韓港澳旅客，也有部分東南亞旅客，國內外旅客比例約為2比8；台北W飯店統計跨年當天住房率也有9成7。

來台旅客連續3年突破千萬大關，旅遊業者預估，今年底來台觀光客將達到1070萬人次，而台北市5星飯店業者也紛紛表示，今年台北跨年熱潮依舊，不少國外旅客專程來台跨年，煙火景觀房早已搶訂一空。

寒舍餐旅集團旗下寒舍艾美和寒舍艾麗住房率也是100%，跨年餐飲活動也有7成訂位；誠品行旅行銷公關部經理黃伊康今天表示，跨年期間煙火景觀房住房率已達99.9%，其中最貴的房型要價19萬元，另外InBetween之間餐廳跨年晚餐已經9成滿。

坐落在敦化北路上的台北文華東方酒店可遠眺台北101，公關副理馬慧錡今天說，目前跨年當天訂房已近全滿；台北萬豪酒店公關經理陳緯嘉指出，台北萬豪酒店位在大直，可欣賞台北101及美麗華煙火，因此客房和位在20樓的高空酒吧都已訂滿，西式料理訂位約9成滿，建議有計畫跨年的民眾及早訂位。1061226