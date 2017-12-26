長照十年計畫2.0政策苓雅、那瑪夏揭牌　落實部落願景

為落實「長照十年計畫2.0政策」衛生福利部發展以社區，為基礎的整合式照顧服務體系(簡稱A-B-C或B-C模式)，發展多元長照服務，達成在地老化目標。10月高雄市積極爭取到中央補助苓雅區及原民那瑪夏區2區，試辦整合式照顧服務體系計畫，其中那瑪夏區衛生所擔起那瑪夏區長照服務重任，成立B級複合型服務中心並與當地高雄市原住民婦女文化永續發展協會及高雄市原住民文化藝術發展協會等2個單位合作成立C級巷弄長照站，成為高雄市第二個原住民區衛生所試辦的單位。

副市長許銘春親臨至那瑪夏達卡努瓦衛生室，進行整合式照顧服務體系(B-C級)揭牌典禮，可見高雄市政府非常重視偏遠及原民區弱勢及長輩的照顧服務，希望能經由在地服務團隊提供「看得到」、「用的到」、「找的到」的照顧服務，提升民眾使用長照服務之就近性及可及性，透過主動訪視關懷，及有效掌握問題與需求，經由輔導與轉介，提高那瑪夏區長照服務效率與品質。

那瑪夏區為高雄市三個原民區之一，未設置偏遠地區長照據點，醫療資源及在地長照資源缺乏，又隨著人口快速老化，慢性病與功能障礙的盛行率呈現急遽上升趨勢，因位處山地區，天災、意外事件頻繁，造成長期照顧需求長者就醫及照護困境，而這些功能障礙或缺乏自我照顧能力者之健康與醫療需要廣泛的長期照顧服務外，其主要照顧者之照顧能力與心理支持亦有急迫需求。宥於那瑪夏區至距離最近之衛生福利部旗山醫院，來回車程需花費約3小時，台29線為本區唯一主要道路，遇到天災、落石、坍方時道路中斷時，地理環境更是惡劣，外地之醫療及長照服務資源(復康巴士、照顧服務員等)無法進入，當地亦缺乏長照服務人力及資源，無法滿足部落長期照顧服務在地老化的需求。那瑪夏區衛生所是那瑪夏區唯一醫療單位，其不論在第一線醫療、健康促進及長期照顧角色更為重要。

B-C模式的服務內容包含：1.統整及建構社區整體照護運作模式，成立那瑪夏長照推動委員會。2.建立車程30分鐘以內小區域長照服務體系。3.促進社政、衛政資源體系串聯，並發展社區結盟協力策略。4.辦理定點社區(及居家)復健等多元連續之長期照護服務。5.推動社區健康促進，預防失能及延緩失能惡化之服務。6.儲備照顧服務員人才及培育當地志願服務人力，積極開發並鼓勵部落年輕人參與長照相關之產業發展營造部落就業機會。相信未來高雄市原住民朋友可以透過那瑪夏區衛生所「社區整體照顧模式試辦計畫」提供的貼心服務，能有效解決失能人口及家庭照顧者在生活上的不便與面臨之問題，落實市府對於原住民生活品質上的照顧，發揮長照2.0精神，落實在地老化安居部落的願景。