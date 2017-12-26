泰安鐵道園區再規劃 盼夏日賞蝶觀螢

（中央社記者趙麗妍台中26日電）為協助泰安鐵道園區周邊景觀改善、環境美化，立委洪慈庸爭取中央工程補助，希望園區經過重新規劃後，除能保有鐵道風采，夏季還能賞蝶觀螢，寓教於樂。

洪慈庸今天指出，泰安鐵道園區周邊因停車動線規畫不佳、植草磚破損、木造設施老舊等環境問題，環境需要改善，候車區周圍更有汽機車停放雜亂的問題，影響該區域的綠帶及喬木的生長。

為協助泰安鐵道園區周邊景觀改善及環境美化，洪慈庸向營建署「城鎮風貌型塑整體計畫」爭取泰安鐵道園區周邊地區景觀改善工程計畫，總工程經費新台幣2200萬元，獲營建署1900萬元補助，300萬元由台中市政府編列配合款預算。