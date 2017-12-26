跨年夜璀璨燈光秀　全台最高摩天輪百花盛開迎新年

31日跨年夜將屆，台中市比照先前雙主場歡慶。主場之一的麗寶樂園渡假區，今（26）日搶先公布以「2018花博」為主軸，設計的「天空之夢」摩天輪跨年燈光秀模擬影像，包括150秒倒數及迎新燈光秀，共有7款動態花卉影像，以及舞動翅膀的蝴蝶，搭配亞洲天團五月天「最好的一天」音樂，給人朝氣蓬勃迎接新年的美好意象。

配合跨年夜晚會活動，麗寶樂園渡假區大手筆行銷招人氣，12月27日起至107年3月4日，凡在渡假區內消費滿3,000元，即可參加摸彩，最大獎是百萬奧迪名車，預估跨年當天，渡假區將湧入20萬人次。