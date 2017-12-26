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跨年夜璀璨燈光秀　全台最高摩天輪百花盛開迎新年

記者金武鳳／台中報導2017/12/26 18:24
▲台中跨年夜主場之一的麗寶樂園，今天搶先公布摩天輪燈光秀七款摸擬影像。（圖／業者提供）
▲台中跨年夜主場之一的麗寶樂園，今天搶先公布摩天輪燈光秀七款摸擬影像。（圖／業者提供）

31日跨年夜將屆，台中市比照先前雙主場歡慶。主場之一的麗寶樂園渡假區，今（26）日搶先公布以「2018花博」為主軸，設計的「天空之夢」摩天輪跨年燈光秀模擬影像，包括150秒倒數及迎新燈光秀，共有7款動態花卉影像，以及舞動翅膀的蝴蝶，搭配亞洲天團五月天「最好的一天」音樂，給人朝氣蓬勃迎接新年的美好意象。

配合跨年夜晚會活動，麗寶樂園渡假區大手筆行銷招人氣，12月27日起至107年3月4日，凡在渡假區內消費滿3,000元，即可參加摸彩，最大獎是百萬奧迪名車，預估跨年當天，渡假區將湧入20萬人次。


▲跨年夜主場之一的麗寶樂園，估計將迎來20萬人潮，商機無限，業者推出多項促銷活動搶錢。（圖／業者提供）

跨年商機無限，地主麗寶樂園渡假區搶商機，推出多項吸客賣點，包含以花開為主題的最大摩天輪燈光秀、臺中市民專屬樂園午後兩點280元優惠、賽車場「衝破2017夜跑卡丁車」套票、Outlet跨過元旦凌晨12點，限量推出500個福袋等，有吃有玩還有大獎抽，吸客力無限。

 麗寶樂園渡假區表示，2018對臺中是非常重要的一年，尤其要迎接眾所期待的世界花博，為呼應花博聆聽花開聲音，樂園特別在跨年夜活動，推出全台獨一無二的摩天輪花開創意燈光秀，從倒數計時、「2018我愛台中」開始，百花盛開、蝴蝶飛舞、愛心轉動，到「我愛TW(台灣)」，迎接新年，璀璨炫目的燈光秀，要讓民眾嗨到最高點。


▲跨年活動搶商機，為刺激買氣，祭出百萬名車抽獎。（圖／業者提供）

配合12月31日跨年晚會活動，樂園營業至晚上8點，其中臺中市民優惠最多，上午可以從渡假區搭免費接駁車去花毯節參觀，午後2點後進樂園玩只要280元(全日原價650元)，晚上看跨年晚會；Outlet則延長營業至凌晨1點，凌晨12點至1點限時推出全館各品牌提供 500個福袋，讓消費者搶好康。總之，這一天從購物、追星、吃美食，可以一次滿足。
 

 

關鍵字台中市跨年麗寶樂園摩天輪
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