台中市發明表現成績亮眼　林依瑩頒獎肯定創意無限

台中市發明成績表現亮眼，在2016、2017年間於多項國際發明展中大放異彩，共獲50項金牌、40項銀牌及16項銅牌，其中以延長保鮮熱咖啡烘培技術與設備的獲獎者，今年不僅在上海國際發明展、美國匹茲堡國際發明展均拿下金牌獎，也在美國匹茲堡國際發明展中獲得波蘭評審特別獎，讓國際看見台中充沛的發明能量。副市長林依瑩今(26)日頒獎表揚肯定民眾在發明專利投注的努力，提升台中產業升級及強化產業競爭力。

市府教育局舉辦「106年度國際發明展頒獎表揚活動」，副市長林依瑩出席頒獎，她表示，今年授獎人員高達96位，年紀最小的得主為11歲，與母親共同發明保暖鞋墊，而這次也有許多女性獲獎、發明的種類也很豐富，包括紅外線、化學低溫測試、環保氣密窗等相當多元。

林依瑩指出，發明可以創造人類生活的美好，市府對於發明的推動也從小扎根，提供各產業更多發明的資料參考，從中研發創造更好的產品服務，也盼台中未來的發明成果更加豐碩與蓬勃發展。

發明延長保鮮熱咖啡烘培技術與設備的DICTATOR獨裁者咖啡業者林桂如表示，傳統的咖啡烘焙需達到一爆或二爆烘焙程度，最佳賞味期約4至5週，藉由烘焙技術的創新與發明，以及專利烘焙機器，將茶葉或咖啡的豆體熟透，但其表面無焦炭產生，賞味期也能長達兩年。

林桂如說，這項發明不僅能延長咖啡或茶葉的賞味、保鮮期，透過專利烘焙機器製作的咖啡體不焦炭；茶葉也能保鮮、保綠，口感回甘香醇，更可多次回沖；此外，透過烘培的咖啡，1公斤咖啡豆會產生12公升的二氧化碳，但專利烘培機器可降低80%以上的排煙，且減低50%以上的能源消耗，相當友善地球環境。

教育局長彭富源指出，從教育的根基著手是激勵發明創造最有效的捷徑，市府規劃機器人教育課程與創新學習實驗室、建置行動創客基地及研擬學用合一人才培育計畫，盼培養出更多具備令人驚艷的動手能力和創造精神的人才。

台中市在各項發明展的表現十分優異，包含2016高雄KIDE國際發明暨設計展、2016年克羅埃西亞INOVA國際發明展、2017年第4屆日本JDIE日本真夏設計發明展、2017歐洲盃EUROINVENT國際發明展、2017馬來西亞IDRIS國際研究與創新專題競賽、2017年第5屆韓國WICC世界發明創意競賽、2017年第8屆馬來西亞ITEX國際發明展、2016年韓國首爾第12屆國際發明展、2017年瑞士日內瓦第45屆國際發明展及2017年美國匹茲堡第32屆國際發明展等，本市共獲50項金牌、40項銀牌及16項銅牌，成績亮眼。