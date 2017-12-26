Adidas北美競爭力大增 Nike財報顯隱憂遭看

Adidas(ADDYY-US) 在北美的營收，從 2016 年第 1 季開始，已經連續 7 季展現超過 20% 的增長，反關 Nike(NKE-US) 同時間的營收成長，幾乎都只有個位數，甚至最近兩季呈現負成長。

Nike 日前公佈 2018 財務年第 2 季財報，數據顯示營收增長減低與淨利下滑，毛利率呈現負成長，以及銷售及行政開支增加，同時間，Adidas 在北美來勢洶洶，展現高競爭力，分析師因此看空 Nike 股價，認為將跌破 60 元。

Nike 營收增長

Adidas 營收增長

北美的運動服飾市場為全球最大，並且極度成熟市場，因此 Nike 和 Adidas 營收往往呈現「負相關」，Adidas 近期的重振，帶給 Nike 諸多威脅。

財經網站《Seeking Alpha》的作者 Edwin Kye 認為，Adidas 在下列幾點贏過 Nike：

1. 消費者口味改變

消費者轉而傾向休閒但具有時尚感的運動服飾與鞋子，因此 Adidas 與 Lululemon 的營收成長，但相反地，主打機能的 Nike 與 Under Armour，表現相對不亮眼。

2. 產品開發人力

Adidas 加強投入人力在美國的營銷和產品開發，位於美國波特蘭的總部，人員招聘因此增加，但 Nike 則是全球裁員 2%，總部也包含在裁員名單內。

3. 趨勢掌握度

掌握流行趨勢變化，對運動服飾業來說很重要，除了復古 Superstar 系列，Adidas 推出 NMD、Ultra Boost、Alphabounce 與 Tubular 系列，是近兩年 Adidas 銷售成長的主力。

Nike 股價日線走勢圖

而《Seeking Alpha》的作者 Josh Arnold 指出，Nike 的最新財報，透露許多公司的隱憂，基於以下原因，他認為股價將下跌至每股 50 美元：

1. 營收增長隱憂

2018 年第 2 季，營收成長 5% 至 86 億美元，但若以中立貨幣 (currency-neutral basis) 來看，成長僅剩 3%，旗下的 Converse 表現依然低迷，這對 Nike 來說是種負擔。

2. 毛利率負成長

第 2 季的毛利率下滑 1.2 至 43%，僅管平均售價提高，但由於外匯匯率不利情況，以及生產成本提升，售價優勢被抵銷。

3. 銷售及行政支出增加

支出增加 10% 至 28 億美元，主要由於運動行銷以及廣告費用增加，營業的間接成本亦成長，主要因為管理成本成長，以及對 NIKE Direct 的投資。

4. 淨利下滑

淨利下滑 9% 至 7.67 億美元，SG&A 費用的大幅提升，抵銷了營收的增長與低稅率的好處，攤薄每股收益年下滑 8% 至 0.46 美元。