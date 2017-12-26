凱擘擬移頻壹電視 NCC：還未收到文件

國家通訊傳播委員會（NCC）開放有線電視跨區經營後，根據統計，練台生所投資的北都有線電視，因為推出一年新台幣1800元，甚至在士林、北投區推出兩年3000元的低收視費用搶客，從2015年第四季只有1888用戶，成長到2017年第三季38508用戶。業界分析，這樣的做法，讓在同一經營區的凱擘大失血。

（中央社記者朱則瑋台北26日電）凱擘有線電視系統計劃將年代集團董事長練台生所屬壹電視、東風電視等台，移頻到100台之後，NCC今天說，目前還未收到文件，收到後會依公平上下架、消費者收視習慣等原則依法審議。

凱擘日前宣示，放棄頻道代理業務，由各頻道商自行洽談，由鴻海集團董事長郭台銘和鴻海副總裁暨亞太電信董事長呂芳銘去年買下的台灣寬頻通訊（TBC）也宣布跟進，放棄原本交給練台生所屬佳訊公司代理業務，讓練台生的頻道代理的影響力大幅降低。

值得注意的是，最近凱擘動作頻頻，除了在台南市主動推有線電視分組付費方案外，也和頻道商協商，要把收視不佳的頻道往後移頻。

頻道相關業者透露，移頻的頻道名單包括練台生所屬的壹電視、東風電視等台，將從85台以內的基本頻位，往後移頻至100台之後。

凱擘今天表示，頻道異動是以提供消費者更優質的收視內容，強化頻道競爭力為出發點，主要的目的是全面檢視各類別頻道表現，收視率較差的往後調整，並非下架，目前都還在討論，待和頻道商協商完畢後，才會送件至NCC，移頻沒有確切時間表。

NCC副主委翁柏宗今天接受中央社記者訪問說，還未收到業者送件資料，收到後會依據有線廣播電視系統經營者申請頻道規劃及其類型變更許辦法，考量公平上下架原則、消費者收視習慣等依法審議。1061226