首度飾演女同志 王樂妍自曝被閨蜜告白

（中央社記者黎萱、卞金峰台北26日電）舞台劇「偽婚男女」男女主角唐振剛、王樂妍今天出席「你的名字」導演新海誠出道15週年的展覽，王樂妍首次飾演女同志，她笑稱自己個性大剌剌，甚至還有閨蜜和她告白。

和「同志天菜」唐振剛一同主演舞台劇，王樂妍表示相當緊張，首次飾演女同志，她說會多多欣賞導演周美玲的作品，例如「刺青」、「替身」等，盼透過電影更加了解同志族群。

王樂妍說，以前求學時常被女生告白，甚至連閨蜜都曾寫了情書、折愛心小紙條送她，讓她相當傻眼，她笑笑表示，「我完全不是喜歡女生的人啊」，更加碼爆料和她告白的都是「交情很不錯的」，但她說即使告白失敗也不會影響彼此的好交情。