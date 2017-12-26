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中央社

首度飾演女同志 王樂妍自曝被閨蜜告白

中央社2017/12/26 17:59
中央社 娛樂 / NOWnews
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（中央社記者黎萱、卞金峰台北26日電）舞台劇「偽婚男女」男女主角唐振剛、王樂妍今天出席「你的名字」導演新海誠出道15週年的展覽，王樂妍首次飾演女同志，她笑稱自己個性大剌剌，甚至還有閨蜜和她告白。

和「同志天菜」唐振剛一同主演舞台劇，王樂妍表示相當緊張，首次飾演女同志，她說會多多欣賞導演周美玲的作品，例如「刺青」、「替身」等，盼透過電影更加了解同志族群。

王樂妍說，以前求學時常被女生告白，甚至連閨蜜都曾寫了情書、折愛心小紙條送她，讓她相當傻眼，她笑笑表示，「我完全不是喜歡女生的人啊」，更加碼爆料和她告白的都是「交情很不錯的」，但她說即使告白失敗也不會影響彼此的好交情。

新海誠2016年推出席捲台灣的動畫電影「你的名字」，票房突破1900萬人次，在海外也留下了輝煌的紀錄，而他2013年推出的動畫電影「言葉之庭」可說是姊弟戀、師生戀的代表作。

個性相當直率的王樂妍，直說看完「言葉之庭」讓她眼眶泛紅，更提到自己很害怕太壓抑的劇情，總讓她「有苦說不出」，王樂妍在舞台劇中剛好飾演個性壓抑內向的角色，她笑對唐振剛說「那你可要小心了」。

首次挑戰舞台劇，王樂妍說最大的挑戰是肢體動作、聲音的表現，「可以站上舞台覺得很期待、又興奮，但也擔心在舞台上不知道該如何表現」，對此唐振剛則表示，無論男女，飾演時都會有很大的突破。1061226

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