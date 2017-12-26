高雄土地開發遭質疑　地政局澄清

高雄市政府自陳菊市長上任以來，為配合都市發展建設，開闢都市計畫道路、公園等公共設施，大幅改善地區環境，實現都市計畫城市之藍圖，以公辦市地重劃開發約511公頃，開發重點以配合重大交通建設及活化公有土地為主，如配合鐵路地下化沿線開發的高雄、鳳山雙車站市地重劃，重劃後可改善車站周邊交通，再造車站風華及活絡前後站商圈發展。另外，配合國防部用地發展政策開發多處包含陸、海、空軍老舊營區、眷村等市地重劃區，可將原有營區及大寮、岡山、鳳山眷村等國有、市有土地活化，地盡其用。

此外，為推動產業升級及開發亞洲新灣區，同時開闢多功能經貿園區多處市地重劃區。除此，為解決仁武地區水患問題，開發第84期市地重劃，取得北屋排水用地，提升防洪治水標準。這些公辦重劃區之開辦係為再造車站風華及活絡前後站商圈發展、活化閒置土地、防洪治水、推動產業升級及開發亞洲新灣區等，絕非出於財政考量。

至區段徵收則僅有內政部營建署委辦面積約3.55公頃的高雄新市鎮第一期發展區產業專用區案，及高雄市民長期期盼遷移位於市中心面積約58公頃的205兵工廠區段徵收案。

再者，市地重劃屬受益者負擔的開發方式，公辦市地重劃除兼顧原地主利益，更可達到開發地利，漲價歸公，全民共享的目標，故市地重劃是一種公平、有效率，且能為土地所有權人及政府創造雙贏的地政手段。

公辦市地重劃開發後如有盈餘，半數係撥供重劃區內或周邊地區之公共建設，半數則撥充平均地權基金運用，而平均地權基金秉持取之於民，用之於民，多係運用於支援地方建設，促進開發區周邊發展，達到開發地利，漲價歸公，全民共享的目標。高雄市106年平均地權基金繳庫14億元，僅占高雄市政府歲入的1%，106年達成零舉債是經常門之撙節，主要來自人事經費節省及各機關支出管控，並非來自平均地權基金繳庫。