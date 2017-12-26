NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈加強校外聯巡　北港警啟動反毒防詐狗屎風波　役政署長和駕駛公開道歉HealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
中央社

深圳國際公益學院參訪 肯定新北實物銀行

中央社2017/12/26 18:09
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者王鴻國新北26日電）新北巿實物銀行開辦7年來，已媒合社會各方善心資源超過新台幣12億元，造福191萬人次，吸引大陸深圳國際公益學院組訪學團來台參訪並肯定是全球社會治理官民合作成功案例。

由台灣社造聯盟理事長盧思岳居中聯繫安排的深圳國際公益學院EMP台灣訪學團，成員包含阿里巴巴內控總監張益合等多家科技公司負責人及公益基金會等人來台參訪取經。

訪學團26日專程到土城社福中心、新北市實物銀行總行參訪，除聽取簡報外，並實際參觀實物銀行的2間簡易倉儲，以及管理、調配、輸送和領取等流程運作。

新北市社會局副局長林昭文表示，新北市社會福利預算一年雖然已超過200億元，但仍有一些接近貧窮線的家庭無法獲得法定的福利，市長朱立倫在7年前開辦「實物銀行」，媒合民間捐贈的各項物資來挹注，從奶粉到尿片，甚至家具、衛浴設備都有，捐贈者除企業、社團、善心人士，還有宮廟等。

林昭文表示，「實物銀行」在土城設立總行外，並在10個社福中心和29區公所設立分行，總行利用資訊系統，管理各方所捐贈的物品，以做適時補充、即時調度，而受贈者憑著實物銀行卡或手冊每月領取，即使轉換居住地，社工也可以從系統中勾稽，在領取時志工也能進一步提供關懷服務。

深圳國際公益學院助理院長劉冰華表示，深圳國際公益學院是高端公益慈善管理人才的培育場所，培養胸懷天下、勇於創新的非營利部門管理人才。

劉冰華說，久聞新北市實物銀行的名聲，在實地參訪後，確實看到政府和民間彼此的合作無間、定位清楚，尤其鼓勵社區參與、志工管理等，是在全球社會治理政府與民間緊密合作的成功案例，讓捐贈者與受贈者間充滿愛的溫度。1061226

男子為8萬跨國運毒 搶跨...樂視賈躍亭避走美國 中國...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan