深圳國際公益學院參訪 肯定新北實物銀行

訪學團26日專程到土城社福中心、新北市實物銀行總行參訪，除聽取簡報外，並實際參觀實物銀行的2間簡易倉儲，以及管理、調配、輸送和領取等流程運作。

由台灣社造聯盟理事長盧思岳居中聯繫安排的深圳國際公益學院EMP台灣訪學團，成員包含阿里巴巴內控總監張益合等多家科技公司負責人及公益基金會等人來台參訪取經。

新北市社會局副局長林昭文表示，新北市社會福利預算一年雖然已超過200億元，但仍有一些接近貧窮線的家庭無法獲得法定的福利，市長朱立倫在7年前開辦「實物銀行」，媒合民間捐贈的各項物資來挹注，從奶粉到尿片，甚至家具、衛浴設備都有，捐贈者除企業、社團、善心人士，還有宮廟等。

林昭文表示，「實物銀行」在土城設立總行外，並在10個社福中心和29區公所設立分行，總行利用資訊系統，管理各方所捐贈的物品，以做適時補充、即時調度，而受贈者憑著實物銀行卡或手冊每月領取，即使轉換居住地，社工也可以從系統中勾稽，在領取時志工也能進一步提供關懷服務。

深圳國際公益學院助理院長劉冰華表示，深圳國際公益學院是高端公益慈善管理人才的培育場所，培養胸懷天下、勇於創新的非營利部門管理人才。

劉冰華說，久聞新北市實物銀行的名聲，在實地參訪後，確實看到政府和民間彼此的合作無間、定位清楚，尤其鼓勵社區參與、志工管理等，是在全球社會治理政府與民間緊密合作的成功案例，讓捐贈者與受贈者間充滿愛的溫度。1061226