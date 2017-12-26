全國首創　港都客運引進快充式電動公車

港都客運董事長賴文泰指出，該電動公車為低地板且配有氣墊懸掛及輪椅斜坡板，利於年長或行動不便者上、下車，而旅客乘坐便捷性及舒適度亦得以大幅提升。另該電動公車是因應高雄運量特性而量身打造，可滿足尖峰站間運量，亦可改善大巴容量過剩、占用過多道路容量；中巴容量過低、乘客搭乘不舒適之缺點。

高雄港都客運率先引進快充式電動公車，目前已有2輛正式投入營運。董事長賴文泰表示，106年已簽約購置55輛，107年上半年預計再增購18輛。屆時港都客運將擁有73輛低地板電動公車，為單一公司擁有之電動公車即超過台灣單一縣市最多之70輛。

賴文泰說，快充式電動公車為國內創先引進，一般電動公車大都利用晚上停駛時採慢速充電，而快充式只需15分鐘即可完成充電，也將引領國內各公車業者進入新的里程碑。

賴文泰強調，港都客運購買電動公車將帶動國內電動車的產業發展，高雄在地幾家研發廠商也齊聚一堂共同為綠能、低碳產業儘一份心力，港都客運也將成為國內最多電動公車的業者。

市府交通局長陳勁甫說，高雄市早在5年前率全國之先引進電動公車的計畫，事實證明這是一條正確的方向，可以把移動式污染降到最低，未來高雄市在公車路線的釋出，或市公車的汰舊換新將以電動公車為主，高雄市也是電動公車最早進行試驗的城市，這項成功的經驗值得其他縣市仿傚。

根據美國環保署的排碳量推算：柴油每加侖（3.785公升）排碳量為10,084公克，相當於每公升柴油排放二氧化碳為2,664.2公克。港都客運每部電動車每月可減少排碳量約5.45公噸，55台電動車總計每年可減少排碳量共3,597公噸。而每棵樹每日可吸收二氧化碳30公克（資料來源：環境品質文教基金會），3,597公噸的排碳量相當於一年須種植32萬8400棵樹才能完全吸收。所以節能減碳守護地球，將柴油公車汰換為電動公車是客運業者未來勢在必行的重大目標。

此外，港都客運結合國內電動公車上、中、下游廠商，在工研院的指導下將合力打造國內自製率最高的電動公車，目前正申請經濟部「A+企業創新研發淬鍊計畫—整合型研發計畫」，一步一腳印逐步打造為全國唯一全電動公車車隊之客運公司，呼應行政院日前宣示2030年全電動公車之政策目標。